İnternet vurguncuları yakalandı: 62 gözaltı

İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; internet üzerinden çok sayıda kişiyi mağdur eden bir şebekeye operasyon yaptı. Sosyal medya platformları ve bazı internet siteleri üzerinden hesaplar ve siteler açarak kendileri ile iletişime geçen vatandaşların dini duygularını istismar eden şebeke üyeleri, oluşturdukları sorgu panelleri üzerinden tehdit ve şantajla mağdurlardan para istedi ve aldı.

Çok sayıda mağdurun şikayeti üzerine inceleme başlatıldı ve soruşturma açıldı. İstanbul merkezli toplam 29 ilde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 62 şebeke üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda; iki POS Cihazı, 62 cep telefonu, 73 sim kart, iki SD kart, üç dizüstü bilgisayar, dört bilgisayar, çok sayıda dökümana, görsel ve materyal ele geçirildi.