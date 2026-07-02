İnterneti yasaklamak yerine ‘pazarlık’ yapın

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, "Dijital Köleliğe Geçit Yok" konferanslarının büyük ilgi gördüğünü belirtti. Yurdakul, "Anneler bize dert yanıyor: Çocuk eve geldiğinde odasının kapısını kapatıyor, içeri kimseyi almıyor. Uykusu gelene kadar durmaksızın oyun oynuyor. Bizi asla dinlemiyor. Babalar yasaklıyor ama çözüm olmuyor, bir şekilde başka yerden yine buluyor" dedi.

'ORTA YOLU BULUN'

Çocukları tamamen dijital dünyadan koparmanın ya da katı yasaklar uygulamanın ters teptiğine dikkat çeken Yurdakul, ailelere çocuklarıyla dijital süre pazarlığı yapmalarını önererek şu taktiği verdi: "Sosyal medyada ne kadar vakit geçirmek istiyorsun?' diye sorun. Çocuk, '3 saat' derse siz '45 dakika olur mu?' diyerek sınırı aşağı çekin. Çocuk muhtemelen 'Bari 2 saat olsun' der. Bu işin en mantıklısı ailemiz için de senin için de 1 saattir" diyerek orta yolu bulun. Kurallarını koyun ve asla taviz vermeyin. Dijital köleliğin önüne ancak bu şekilde set çekebiliriz."

SORUMLULUKTAN KAÇAMAYACAKLAR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "2026-2030 dönemini kapsayan Dijital Dünyada Çocukların Güçlendirilmesine Yönelik Eylem Planı ile güvenli internet kullanımı, dijital okuryazarlık, mahremiyet bilinci ve yaşa uygun içeriklere erişim konusunda kapsamlı çalışmalar yürütüyoruz" dedi. Bakan Göktaş, düzenlemeyle artık dijital hizmet sunan hiçbir yapının çocukların yaşını, gelişim düzeyini, mahremiyetini ve güvenliğini göz ardı ederek hareket edemeyeceğini, sosyal ağlar ve oyun mecralarının çocuklara uygun bir dijital çevre oluşturmakla yükümlü olacağını bildirdi.