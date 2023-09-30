İnternette ’İstanbul’da asla gidilmemesi gereken yer’ olarak anılıyordu... Gece kulübünde akılalmaz turist vurgunu

İstanbul'da ağlarına düşürdüklerini turistleri akılalmaz yöntemlerle dolandıran bir gece kulübüne operasyon düzenlendi. İnternet sitelerinde "İstanbul'da asla gidilmemesi gereken yer" olarak yorumlanan Beşiktaş Ortaköy'deki bir gece kulübüne yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine çalışma başlattı.
YABANCI UYRULU KADINLARLA TUZAK
Polis ekipleri yaptıkları çalışmalarda, gece kulübünün dolandırıcılık yönteminin detaylarını ortaya çıkardı. Buna göre, iş yeri çalışanları, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih ve Şişli gibi bölgelerde turistlerle tanışıp, onları en iyi eğlence merkezi denilen gece kulübüne getirtiyordu.
'İstanbul'da asla gidilmemesi gereken yer' olarak anılıyordu! Polis baskını kamerada...
HESABI ŞİŞİRİP ZORLA PARA ALDILAR
Servisin ardından mağdurlardan 250 ile 300 bin liraya varan hesap çıkartan gece kulübü, ödemeleri kart çekmedi bahanesiyle dolandırıcılık ve tehdit yoluyla zorla alıyorlardı.
Tüm şikayetler bu yöndeydi. Yapılan çalışmalarda bu gece kulübü hakkında daha önce 79 kez "Güveni kötüye kullanma - dolandırıcılık" suçlarından işlem yapıldığı ancak tüm işlemlere rağmen bu olayları gerçekleştirmeye devam ettikleri tespit edildi.
DOLANDIRICILIK BÜRO OPERASYON YAPTI
Çalışmaların ardından 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli yağma, nitelikli dolandırıcılık' suçları işledikleri tespit edilen çeteye operasyon düzenlendi.
Olaylara karıştıkları tespit edilen 46 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli Tekirdağ, Kırklareli, Antalya ve Ağrı'da operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar da 26 kişi gözaltına alındı. 13 yabancı uyruklu kişinin yurt dışında olduğu tespit edildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.