İnternette ’İstanbul’da asla gidilmemesi gereken yer’ olarak anılıyordu... Gece kulübünde akılalmaz turist vurgunu

Tüm şikayetler bu yöndeydi. Yapılan çalışmalarda bu gece kulübü hakkında daha önce 79 kez "Güveni kötüye kullanma - dolandırıcılık" suçlarından işlem yapıldığı ancak tüm işlemlere rağmen bu olayları gerçekleştirmeye devam ettikleri tespit edildi.