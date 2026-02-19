Haberler Yaşam Haberleri İnternette tanıştığı kişinin evinde öldürüldü
İnternette tanıştığı kişinin evinde öldürüldü

İnternette tanıştığı kişinin evinde öldürüldü
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde internetten tanışıp evine gittiği İlhan Çobanoğlu'nu (26) 20 bıçak darbesi ile öldüren Yunus Emre Çetin (21) çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TUTUKLANDI
Polisin güvenlik kamerası görüntülerini incelemesi üzerine Aksu ilçesinde yakalanan yakalanan ve emniyette sorgusunda tam olarak cinayeti niye işlediğini anlatmayan Yunus Emre Çetin, "Aramızda kavga çıktı. Bana bıçakla saldırdı. Boğuşma sırasında bıçak yere düşünce ben aldım. Sonrasını hatırlamıyorum" dediği öğrenildi. Emniyetteki sorgusunun ardından katil zanlısı Yunus Emre Çetin tutuklandı.


