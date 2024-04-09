İnternetteki tartışma cinayetle sonuçlandı

İzmir'de 'kız meselesi' yüzünden iki grup arasında sosyal medyada çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. Olay, Karabağlar ilçesindeki Hürriyet Parkı'nda geçen pazar günü öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre Y.H.K. (16) ile A.K. (16) arasında sosyal medyada 'kız meselesi' yüzünden başlayan tartışma, kısa sürede büyüdü.Parkta buluşan iki genç grup arasında çıkan tartışma kavgaya döndü. Gençlerden K.Ç., Ege Hepbalıkçılar'ı (16) 6 yerinden bıçakladı. Olayın ardından kavgaya karışan şüpheliler olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan talihsiz genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Ege'nin cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında; kavgaya karıştıkları belirlenen K.Ç., Y.E.K., Y.K., U.A., A.K., Y.H.K. ve E.D., polis ekipleri tarafından yakalanıp Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Şüphelilerden E.D. ise serbest bırakıldı. Öte yandan Ege Hepbalıkçılar'ın babası, sosyal medyadan yürek burkan bir paylaşımda bulundu. Baba Göksel Hepbalıkçılar, oğlu Ege'nin fotoğrafını paylaşarak "Biricik oğlum Ege, melek oldu" notunu düştü.