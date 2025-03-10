İnternetten piton satışına, hayvan başına 60 bin lira ceza

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkilileri, dünyada en tehlikeli sürüngenler arasında yer alan piton cinsi yılanları internet üzerinden satan şahısların tespiti halinde hayvan başına 60 bin 187 lira ceza uyguladıklarını bildirdi. Anavatanı Batı Afrika olan ve dünyada en tehlikeli sürüngenler arasında yer alan piton cinsi yılanlar, hukuksuzca internet üzerinden satışa çıkarılıyor. Türkiye'de kaçakçılar tarafından ülkeye getirilen pitonlar, yasak olmasına rağmen internet sitelerinde satışa çıkarılıyor. Pitonlar, 6 bin liradan 21 bin liraya kadar alıcı buluyor.