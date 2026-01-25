İnternetten sahte numara satıyorlar

SABAH'ın 4 Eylül 2025'te 'Yeni nesil mafya Telegram'da örgütleniyor' haberiyle tehlikeye dikkat çektiği çetelerden Daltonlar, buradaki varlığı deşifre olunca mecra değiştirdi. Telegram'dan irtibat kurdukları kişiler için "tetik çekme, gasp, yaralama, motolof saldırısı, silah satışı" gibi eylemler gerçekleştiren Daltonlar suç örgütünün "daltonlarshop.com" isimli bir internet adresi açarak buradan dolandırıcılıkta kullanılan sahte numaralar ve sosyal medya takipçisi satışına başlaması dikkat çekti. Sitede sahte bir numarayı 250 TL'ye satan örgütün dijital dünyadaki her hareketi siber polisler tarafından yakından takip ediliyor.