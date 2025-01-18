Haberler Yaşam Haberleri Interpol tarafından aranan Bayram Yıldız Arnavutluk'ta yakalandı! İade edilecek
Giriş Tarihi: 18.1.2025 19:44

Interpol tarafından aranan Bayram Yıldız Arnavutluk'ta yakalandı! İade edilecek

Arnavutluk polisi, Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından “evrakta sahtecilik” ve “dolandırıcılık” suçları nedeniyle aranan Türk vatandaşı Bayram Yıldız'ın Morina Sınır Kapısı'nda yakalanarak tutuklandığını bildirdi. Şahsın Türkiye'ye iadesi için işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

İHA
Interpol tarafından aranan Bayram Yıldız Arnavutluk’ta yakalandı! İade edilecek

Arnavutluk Polisi hakkında yakalama kararı bulunan Türk vatandaşı Bayram Yıldız'ı yakaladı. Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "evrakta sahtecilik" ve "dolandırıcılık" suçlarından 15 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan Yıldız'ın Kosova-Arnavutluk sınırındaki Morina Sınır Kapısı'nda tutuklandığı bildirildi. Yıldız'ın Interpol tarafından uluslararası arama listesinde olduğu aktarıldı.

Arnavutluk Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 39 yaşındaki Bayram Yıldız'ın ülkeye giriş yapmak istediği sırada detaylı kontroller sonucunda yakalandığı belirtilirken, "Arnavutluk Polis Teşkilatı, vatandaşlara giriş ve çıkışlarında kaliteli ve etik hizmet sunarken, aynı zamanda sınırdaki yasadışı faaliyetlere karşı mücadeleyi ve uluslararası arama kararı bulunan şahısların tespit edilmesini sürdürmektedir" denildi.

İADE İŞLEMLERİ BAŞLATILDI

Açıklamada, "Kukes İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Interpol ile yapılan bilgi alışverişi sonucunda, Türkiye tarafından aranan Bayram Yıldız sınırda gözaltına alınmış ve iadesi için gerekli işlemler başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Interpol tarafından aranan Bayram Yıldız Arnavutluk'ta yakalandı! İade edilecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA