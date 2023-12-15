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Giriş Tarihi: 16.12.2023

Interpol’ün aradığı 2 kişi ‘KAFES’lendi

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Interpol’ün aradığı 2 kişi ‘KAFES’lendi
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlükleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu, Interpol tarafından çıkarılan kırmızı bülten ile aranan 2 kişi İstanbul'da yakalandı. Belçika'da uyuşturucu dağıtımı yaptığı ve örgüt lideri olduğu belirlenen İngiliz uyruklu Mohammed Zakir Mıahile Büyükçekmece'de, Vietnam'da ağır yaralama suçuyla arandığı ortaya çıkan Çin uyruklu Chen Xuefeng ise Bağcılar'da yapılan Kafes-20 operasyonlarıyla gözaltına alındı. Chen Xuefeng'in Vietnam'a iade işlemleri tamamlandı. Operasyona ilişkin açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Halkımızın huzurunu kaçıran suç örgütlerine, zehir tacirlerine ve çetelere nefes aldırmayacağız" dedi.

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Interpol’ün aradığı 2 kişi ‘KAFES’lendi
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