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Giriş Tarihi: 12.4.2024 10:57 Son Güncelleme: 12.4.2024 11:13

Interpol'ün aradığı dolandırıcıyı İstanbul polisi yakaladı

Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı) tarafından “Dolandırıcılık” suçlarından Kırmızı Bülten ile aranan Özbekistan uyruklu bir kişi İstanbul Polisi tarafından yakalandı.

Emir SOMER Emir SOMER
Interpol’ün aradığı dolandırıcıyı İstanbul polisi yakaladı

Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği Polisleri; Güngören İlçesi'ndeki bir alışveriş merkezi önünde şüpheli tavırları üzerine bir kişiyi durdurdu. Özbekistan uyruklu Eldar A.'nın (36) ülkemize üç ayrı karardan ötürü giriş yasağı bulunduğu, kaçak olduğu ve Özbekistan resmi makamlarının talebi üzerine Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı) tarafından Kırmızı Bülten ile arandığı ortaya çıktı.

"Dolandırıcılık" suçlarından hakkında uluslararası yakalama kararı olduğu iddia edilen ve gözaltına alınan Eldar A., İstanbul Emniyeti'ndeki yasal işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İstanbul İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

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Interpol'ün aradığı dolandırıcıyı İstanbul polisi yakaladı
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