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Giriş Tarihi: 27.2.2024 14:20

İntihal kitaba toplatma kararı

Araştırmacı yazar Bayram Bilge Tokel, “Aşkın Son Ozanı Neşet Ertaş” isimli kitaba yönelik açtığı fikri mülkiyet hakkı davasını kazandı. Sinan Yağmur imzasıyla piyasaya sürülen kitap hakkında, Tokel’in 1999’da yayımlanan “Neşet Ertaş Kitabı” isimli eserinden intihal olduğu gerekçesiyle toplatma kararı verildi. Davayı kaybeden Yağmur, Tokel’e 11 bin 25 liralık maddi tazminat ödemeye de mahkum edildi.

ANKARA
İntihal kitaba toplatma kararı

Mahkemede Tokel'in vekili, müvekkili tarafından 25 sene önce yayımlanan "Neşet Ertaş Kitabı" isimli eserin, ünlü ozan hakkında kaleme alınan ilk eser olduğuna dikkat çekti. Bunun yanı sıra Bilkent Üniversitesi'nde ders kitabı olarak okutulduğu vurgulandı. Yağmur'un kitabında, bu eserden alıntılar olduğu öne sürüldü.

KAYNAKÇA BELİRTMEDİ

Ankara 2. Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi'nde görülen davada bilirkişi görüşlerine de yer verildi. Bilirkişi heyeti tarafından gerçekleştirilen 2 kitabın incelemesinde intihal tespit edildi. Heyet raporunda Yağmur'un kitabındaki alıntı kısımların, "maksadın haklı gösterileceği sınırların ötesinde olduğu" yorumuna yer verildi. Ayrıca Sinan Yağmur'un söz konusu bilgileri nereden aldığına dair herhangi bir kaynakça belirtmediği de aktarıldı.

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İntihal kitaba toplatma kararı
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