İntihal kitaba toplatma kararı

Mahkemede Tokel'in vekili, müvekkili tarafından 25 sene önce yayımlanan "Neşet Ertaş Kitabı" isimli eserin, ünlü ozan hakkında kaleme alınan ilk eser olduğuna dikkat çekti. Bunun yanı sıra Bilkent Üniversitesi'nde ders kitabı olarak okutulduğu vurgulandı. Yağmur'un kitabında, bu eserden alıntılar olduğu öne sürüldü.

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Ankara 2. Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi'nde görülen davada bilirkişi görüşlerine de yer verildi. Bilirkişi heyeti tarafından gerçekleştirilen 2 kitabın incelemesinde intihal tespit edildi. Heyet raporunda Yağmur'un kitabındaki alıntı kısımların, "maksadın haklı gösterileceği sınırların ötesinde olduğu" yorumuna yer verildi. Ayrıca Sinan Yağmur'un söz konusu bilgileri nereden aldığına dair herhangi bir kaynakça belirtmediği de aktarıldı.