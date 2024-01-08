İntihar dedi cinayet çıktı

Konya Doğanhisar'da yaşayan Mustafa Dönmez (41), geçtiğimiz cuma gecesi, bir kavşakta silahla başından vuruldu. Hastaneye kaldırılan Dönmez, kurtarılamadı. Polis, Dönmez'in yanında bulunan arkadaşları Mehmet Orhan Koç (28) ve İ.Y.'nin (41) ifadesini aldı. Şüpheliler, Dönmez'in intihar ettiğini ileri sürünce, Konya'daki Cinayet Büro Amirliği ekipleri de ilçeye sevk edildi. Uzman ekip, Dönmez'in Mehmet Orhan Koç ve İ.Y. ile geçmişte ticaret yaptığını ve maddi kayba uğradığını belirledi. Dönmez'in iki şüpheli ile birlikte bir eğlence merkezinde alkol aldığı, dönüş yolunda da Koç ile tartıştığı, çıkan tartışmada Koç'un Dönmez'i başından vurup öldürdüğü belirlendi. Koç'un, kavgayı ayırmaya çalışan İ.Y.'ye de ateş ettiği ve şans eseri olaydan yara almadan kurtulduğu tespit edildi. Koç'un olaydan sonra soğukkanlı bir şekilde ellerini ve suç aleti tabancayı yıkayarak, cinayetin izlerini yok etmeye çalıştığı da öğrenildi. Koç tutuklandı.