İntihar dendi cinayet çıktı

İstanbul Güngören'de yaklaşık 2 yıl önce intihar olarak kayıtlara geçen olay cinayet çıktı. Kan donduran olay, 9 Aralık 2024'te Sanayi Mahallesi'nde bir evde meydana geldi. Eşi Murat Dilsiz'in (58) intihar ettiğini söyleyerek polisi arayan Eylem Dilsiz'in ihbarı üzerine eve gelen ekipler, Dilsiz'i başından vurulmuş halde ölü buldu. Olayla ilgili soruşturmanın seyrini değiştiren detay ise Diyarbakır'da ortaya çıktı. Bir cenaze için gittiği Diyarbakır'da kuzenine konuşan E.D. (16), babasını kendisinin vurduğunu itiraf etti. Kuzeninin ihbarı üzerine 5 kişilik aileden anne, E.D. ve abla Rojin Dilsiz gözaltına alındı. 16 yaşındaki E.D. ifadesinde, anne ve babasının gece 02.00'ye kadar tartıştığını, babası uyuduktan sonra annesinin kendisine silah vererek ateş etmesini istediğini anlattı. E.D., babasının uzun süredir kendilerine şiddet uyguladığını iddia ederek, "Parmak izim çıkmasın diye eldiven taktım. Babamı vurduktan sonra eldivenleri apartman boşluğuna attım. Duş alıp kıyafetlerimi yıkadım" dedi. Savcılık, 16 yaşındaki bir çocuğun delilleri karartmaya yönelik bu kadar bilinçli hareket etmesinin tek başına mümkün olmayacağını değerlendirdi. Hazırlanan iddianamede; E.D., anne Eylem Dilsiz ve abla hakkında, müebbet hapis cezası talep edildi.