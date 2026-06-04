’İntihar’ dendi, taciz çıktı

Burdur'da geçen 8 Mayıs'ta, 14 yaşındaki E.H.'yi başından vurulmuş ve ağır yaralı halde devlet hastanesine getiren A.K. (62), intihar girişiminde bulunduğunu söyledi. Yaralı çocuk yoğun bakıma alınırken, polisin ertesi gün adliyeye çıkardığı A.K., adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

25 GÜN KOMADA KALDI

Burdur'dan, Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edilen E.H. ise 25 gün sonra gözlerini açtı. Polis tarafından ifadesi alınan E.H., olay günü akşam saatlerinde Şeker Plajı'nda otomobil içerisinde oturdukları sırada A.K.'nın kendisini taciz ettiğini anlatarak, direnince de tabancayla kendisini başından vurduğunu söyledi. Bunun üzerine yeniden gözaltına alınan A.K., dün işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Bu sırada taciz zanlısının yakınları, gazetecilere saldırdı. A.K. ise savcılıktaki ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemede, "Çocuğa karşı cinsel istismar" ve "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.