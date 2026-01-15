İntihar denilen dosyada 8 cinayet şüphesi var

Bilecik'te üniversite eğitimi sırasında tanıştığı Nazlı Can ile bir süre birliktelik yaşadıktan sonra ayrılan Hasan Sevinçtekin (24), çalışmak için İstanbul'a döndü. Kız arkadaşı ile yeniden iletişime geçen Sevinçtekin, Can'ın doğum günü için pastane kiralayıp hazırlık yaparken, kızın çalıştığı otomotiv bayisine çağrıldı. Bayide, iddiaya göre Sevinçtekin kendini kalbinden bıçaklayarak hayatına son verdi. Gencin ölümü kayıtlara 'intihar' olarak geçti. Ancak aile, oğullarının intihar ettiğine hiçbir zaman inanmadı. 7 yıl boyunca adalet arayışını sürdüren Sevinçtekin ailesi, dosyanın kapatılmasına itiraz etti.

Davada şüpheli 8 durum olduğunu belirten baba Aziz Sevinçtekin "Bıçak üzerinde ne Hasan'ın ne de bir başkasının parmak izi bulunmadı. Bayideki güvenlik kameralarının tam o saatlerde kayıt yapmadığı ortaya çıktı. Olay anında ofiste bulunan Nazlı Can'ın kuzeni iki şahsın ifadeleri alınmadı. Ambulansın tam 45 dakika sonra arandığı öne sürüldü. Telefonun olay sonrası bayide kaldığı belirtildi. Aileye teslim edildiğinde ise tüm arama kayıtları ve mesajların silindiği tespit edildi. Otopsi raporuna doktorun, 'Ölüm bir başkası tarafından gerçekleştirilmiş olabilir' notunu düştüğü iddia edildi. Emniyet bu işi devralırsa failler ortaya çıkacak" dedi.