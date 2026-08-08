İntihar denilmişti cinayet çıktı! 14 yaşındaki Damlanur’un ölümünde infaz iddiası: Telefonundan çıkan mesaj kan dondurdu!

TELEFONUNDAN ÇIKAN MESAJ KAN DONDURDU

Damla Sarihan'ın telefonunda yapılan incelemede, erkek arkadaşı olduğu öne sürülen S.Y. ile mesajlaşmalarında 36 gün önce intihar edeceği yönünde ifadeler olduğu tespit edildi. Bunun üzerine S.Y.'nin ifadesine başvuruldu. Mesajlaşmaları doğrulayan S.Y., ancak aralarının düzeldiğini, olay günü de herhangi bir sorun yaşanmadığını belirtti. Olaya ilişkin şüpheli ve tanık beyanlarına başvuruldu.

YATAK VE DOLAPTAKİ EŞYALAR DAĞINIK

Olay yerinde yapılan incelemede ise oda içinde bulunan yatağın dağınık vaziyette olduğu, dolaptaki eşyaların yere dağıldığı, kıyafetlerin yerde dağınık durumda olduğu, odanın giriş kapısının yanında salonda TV ünitesinde diğer amcası S.S.'ye ait açık konumda telefon olduğu belirlendi.

"SEN BAŞIMI BELAYA KOYACAKSIN"

Ayrıca cenaze günü F.S adlı amcanın S.S.'ye hitaben "Sen başımı belaya koyacaksın" dediği ve anne B.S.'NİN cenazede ağıt yaktığı sırada "S.S gözüme görünmesin yaktın bizi S." dediği, yine anne B.S.'nın kadınlar ile oturduğu sırada "o E.S. ve ailesinin hem bu dünyada hem diğer dünyada ellerim ensesinde olacak" dediği şeklindeki beyanlar da dosyaya girdi.