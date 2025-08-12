İntihar etmişti, acı gerçek ortaya çıktı! Annesinin acısına dayanamadı!

Düzce'nin Gölyaka ilçesine bağlı Taşlık Köyü'nde 27 yaşındaki Vural Gedikli, fındık bahçesinde ölü bulundu. Yakınları tarafından bir süredir haber alınamayan Gedikli için Jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri harekete geçti. Arama çalışmaları sırasında 27 yaşındaki Vural Gedikli fındık bahçesinde bir ağaca asılı halde bulundu. Olay yerinde 112 Acil Sağlık ekipleri, Gedikli'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, intihar ettiği değerlendirilen Gedikli'nin yaşamına son verme nedeni yürekleri yaktı.

GEÇEN SENE ANNESİNİ KAYBETTİ PSİKOLOJİSİ BOZULDU

Geçtiğimiz yıl Gölyaka'da Vural Gedikli'nin kullandığı patpat, direksiyon hâkimiyetinin kaybolması sonucu şarampole yuvarlandı. Şarampole yuvarlanan patpat ters döndü. Kazada Gedikli ile birlikte iki kişi yaralanırken annesi olay yerinde hayatını kaybetmişti. İddialara göre annesini kaybettiği kazanın ardından büyük bir psikolojik çöküş yaşayan Gedikli, kendisini psikolojik olarak toparlayamadı. 1 sene boyunca yaşadığı üzüntü ve travmanın ardından 27 yaşındaki Vural Gedikli yaşamına son verdi.