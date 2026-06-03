İntihar iddiasının ardından taciz çıktı! Komadan çıkan 14 yaşındaki çocuğun ifadesi kan dondurdu : ‘Direndiğim için ateş açtı’

Olay, 8 Mayıs Cuma günü akşam saatlerinde Şeker Plajında meydana geldi. İddiaya göre, A.K. (62), aynı araçta bulunduğu E.H.'yi (14) taciz etti. E.H.'nin tepki göstermesi ve direnmesi üzerine A.K., araçta bulunan tabanca ile çocuğun kafasına ateş etti. A.K., ağır yaralanan çocuğu Burdur Devlet Hastanesine getirdi ve intihar girişiminde bulunduğunu söyledi.