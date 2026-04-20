İntihar sanıldı, cinayet çıktı

İstanbul Esenyurt'ta, intihar ihbarı üzerine adrese giden polis ekipleri, inceleme sonucu olayın cinayet olduğunu tespit etti. Silahla intihar ettiği iddia edilen Hasan Yıldız yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Hasan Yıldız, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay 112 Çağrı Merkezi'ne intihar olarak bildirildi. Olayın intihar olmadığı, aile içi tartışma sonucu meydana geldiği belirlenirken, silahı kullanan kişinin Hasan Yıldız'ın oğlu Şenol Yıldız olduğu tespit edildi. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu şüpheli kısa sürede hastanede yakalanarak gözaltına alındı. Olayda kullanılan silah ise şüphelinin üst kattaki evinde bulundu.

Esenyurt'ta intihar ihbarı cinayet çıktı | Video