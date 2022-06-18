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Giriş Tarihi: 18.6.2022 15:27

İntikam Peşinde filmi konusu nedir? İntikam Peşinde oyuncuları kimler, nerede ve ne zaman çekildi?

İntikam Peşinde filmi konusu nedir? İntikam Peşinde oyuncuları kimler, nerede ve ne zaman çekildi?

Bu gece Show TV ekranlarında sinema gecesi yaşanıyor. Ünlü aktör Mel Gibson’un başrolünde yer aldığı İntikam Peşinde filmi bu akşam izleyicisi ile buluşacak. Gerilim ve polisiye türündeki filmin orijinal adı Edge of Darkness. İntikam Peşinde filmi konusu ve oyuncu kadrosu ile oldukça ilgi çekiyor. Peki, İntikam Peşinde filmi oyuncuları kimler, nerede ve ne zaman çekildi? İşte yabancı yapım hakkında merak edilenler…

2010 yapımı film dedektiflik filmleri arasında tam not alıyor. Mel Gibson'un başarılı oyunculuğu ile beğenilen İntikam Peşinde filminin yönetmen koltuğunda Martin Campbell oturuyor. Bu noktada İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu araştırmalara konu oldu. Bu gece 23.30'da Show TV'de yayınlanacak film polisiye türünde. Peki, İntikam Peşinde filmi oyuncuları kimler, nerede çekildi?

İNTİKAM PEŞİNDE FİLM KONUSU

Mel Gibson'ın hayat verdiği Thomas Craven, Boston Polis Teşkilatı'nda tecrübeli bir cinayet masası dedektifidir. Fakat Thomas Craven, kızını yalnız büyüten, hüzünlü bir babadır. 24 yaşındaki gözdesi olan kızı Emma (Bojana Novakovic) evinde kimliği belli olmayan katil ya da katiller tarafından katledilmiştir. Söz konusu olan bu katliamın hemen akabinde herkes asıl hedefin Craven olduğunu düşünür. Fakat kısa bir zaman sonra Craven bu durumdan şüphe duymaya başlamıştı.

Dedektif Thomas Craven, duruma el koyacak ve kızının katillerine ulaşacaktır. Thomas Craven cinayeti çözmek için yapmış olduğu araştırma sonucunda, kızının gizli yaşamına, devletin gizli işlerine ve kanıtları yok etmekle görevli gizli devlet adamı olan Darius Jedburgh'e (Ray Winstone) sürükler.

İNTİKAM PEŞİNDE OYUNCULARI

Mel Gibson

Ray Winstone

Danny Huston

Bojana Novakovic

Shawn Roberts

David Aaron Baker

Denis O'Hare

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İntikam Peşinde filmi konusu nedir? İntikam Peşinde oyuncuları kimler, nerede ve ne zaman çekildi?
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