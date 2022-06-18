İntikam Peşinde filmi konusu nedir? İntikam Peşinde oyuncuları kimler, nerede ve ne zaman çekildi?

İNTİKAM PEŞİNDE FİLM KONUSU

Mel Gibson'ın hayat verdiği Thomas Craven, Boston Polis Teşkilatı'nda tecrübeli bir cinayet masası dedektifidir. Fakat Thomas Craven, kızını yalnız büyüten, hüzünlü bir babadır. 24 yaşındaki gözdesi olan kızı Emma (Bojana Novakovic) evinde kimliği belli olmayan katil ya da katiller tarafından katledilmiştir. Söz konusu olan bu katliamın hemen akabinde herkes asıl hedefin Craven olduğunu düşünür. Fakat kısa bir zaman sonra Craven bu durumdan şüphe duymaya başlamıştı.