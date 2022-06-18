İntikam Peşinde filmi konusu nedir? İntikam Peşinde oyuncuları kimler, nerede ve ne zaman çekildi?

2010 yapımı film dedektiflik filmleri arasında tam not alıyor. Mel Gibson'un başarılı oyunculuğu ile beğenilen İntikam Peşinde filminin yönetmen koltuğunda Martin Campbell oturuyor. Bu noktada İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu araştırmalara konu oldu. Bu gece 23.30'da Show TV'de yayınlanacak film polisiye türünde. Peki, İntikam Peşinde filmi oyuncuları kimler, nerede çekildi?
İNTİKAM PEŞİNDE FİLM KONUSU
Mel Gibson'ın hayat verdiği Thomas Craven, Boston Polis Teşkilatı'nda tecrübeli bir cinayet masası dedektifidir. Fakat Thomas Craven, kızını yalnız büyüten, hüzünlü bir babadır. 24 yaşındaki gözdesi olan kızı Emma (Bojana Novakovic) evinde kimliği belli olmayan katil ya da katiller tarafından katledilmiştir. Söz konusu olan bu katliamın hemen akabinde herkes asıl hedefin Craven olduğunu düşünür. Fakat kısa bir zaman sonra Craven bu durumdan şüphe duymaya başlamıştı.