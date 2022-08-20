Haberler Yaşam Haberleri İntikam Peşinde filminin konusu nedir, oyuncuları kimler, kaç dakika? Edge Of Darkness – İntikam Peşinde oyuncuları, puanı ve konusu
Giriş Tarihi: 20.8.2022 14:27

İntikam Peşinde filminin konusu nedir, oyuncuları kimler, kaç dakika? Edge Of Darknessİntikam Peşinde oyuncuları, puanı ve konusu

İntikam Peşinde filmi bu akşam Show TV’de sinemaseverlerin karşısına çıkacak. Mel Gibson’ın başrolde yer aldığı filme ilişkin İntikam Peşinde filminin konusu nedir, oyuncuları kimler, kaç dakika gibi sorular yanıt ararken, filmin IMDB puanı merak ediliyor. İşte Edge Of Darknessİntikam Peşinde oyuncuları, puanı ve konusu!

İntikam Peşinde filminin konusu nedir, oyuncuları kimler, kaç dakika? Edge Of Darkness – İntikam Peşinde oyuncuları, puanı ve konusu

Bu akşam ekrana gelecek olan yabancı filmler arasında İntikam Peşinde filmi de yer alıyor. Filmi izlemeye hazırlananlar, İntikam Peşinde filminin konusu nedir, oyuncuları kimler, kaç dakika gibi sorulara yanıt arıyor. Edge Of Darkness adıyla vizyona giren yapımda Mel Gibson, Peter Hermann, Danny Huston gibi isimler yer alıyor. İşte İntikam Peşinde oyuncuları, puanı ve konusu hakkında detaylar!

İNTİKAM PEŞİNDE KONUSU

Thomas Craven (Mel Gibson), Boston Polis Teşkilatı'nda tecrübeli bir cinayet masası dedektifi ve kızını yalnız büyüten bir babadır. 24 yaşındaki kızı Emma (Bojana Novakovic) evinde kimliği belirsiz katil tarafından öldürülür. Bu cinayetten sonra herkes asıl hedefin Craven olduğunu düşünür. Ancak kısa zaman sonra Craven bu durumdan şüphelenmeye başlar. Cinayeti çözmek için yaptığı araştırma onu, kızının gizli yaşamına, devletin gizli işlerine ve kanıtları yok etmekle görevli devletin gizli adamı Darius Jedburgh'e (Ray Winstone) sürükler.

İNTİKAM PEŞİNDE OYUNCULARI

Mel Gibson

Ray Winstone

Danny Huston

Bojana Novakovic

Shawn Roberts

David Aaron Baker

Denis O'Hare

Orijinal İsmi: Edge Of Darkness

Vizyon Tarihi: 29 Ocak 2010

Süre: 117dk

Tür: Dram, Gerilim, Gizem, Suç

Yönetmen: Martin Campbell

Senarist: William Monahan, Andrew Bovell

Yapımı: 2010 - İngiltere, ABD

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İntikam Peşinde filminin konusu nedir, oyuncuları kimler, kaç dakika? Edge Of Darkness – İntikam Peşinde oyuncuları, puanı ve konusu
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