İOKBS TAKVİMİ 2026: Bursluluk sınavı ne zaman, başvuru tarihler belli oldu mu?

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

2026 yılına ait başvuru koşulları, yayımlanacak kılavuzla güncellenecek. Önceki dönemde aranan temel şartlar ise şöyleydi:

Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Mevzuatta yer alan kayıt ve kabul şartlarını taşımak,

Ortaokul, imam hatip ortaokulu ve özel eğitim ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8. sınıflarında ya da ortaöğretim kurumlarının hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıflarında öğrenci olmak,

Sınavın yapıldığı eğitim-öğretim yılında okul değiştirme cezası almamış olmak,

Ailenin bir önceki yıla ait yıllık gelirinin, kişi başına düşen tutar açısından belirlenen gelir sınırını aşmaması.

Geçtiğimiz yıl için ailede kişi başına düşen yıllık gelirin, 195.000 TL'yi geçmemesi şartı aranmış ve gelir hesaplamasında ailenin 2024 yılına ait tüm kazançları esas alınmıştı. 2026 yılına ilişkin gelir kriterleri ise yeni kılavuzla birlikte duyurulacak.