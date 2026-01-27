İOKBS TAKVİMİ 2026: Bursluluk sınavı ne zaman, başvuru tarihler belli oldu mu?

Akademik başarısı yüksek olup maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrencilere yönelik düzenlenen İOKBS Bursluluk Sınavı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026 sınav takvimi kapsamında gerçekleştirilecek. Sınava katılmak isteyen adayların, belirlenen tarihler arasında başvurularını eksiksiz şekilde tamamlaması gerekiyor. Bursluluk sınavının uygulama tarihi, başvuru süreci ve diğer tüm ayrıntılar MEB tarafından paylaşılan takvim doğrultusunda netleşti.
2026 İOKBS BURSLULUK SINAVI TAKVİMİ BELLİ OLDU
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 26 Nisan 2026 Pazar günü yapılacak. Sınav, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki öğrencileri kapsayacak.
BAŞVURU SÜRECİNE İLİŞKİN SON DURUM
2026 İOKBS için başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Başvuru takvimi, MEB tarafından yayımlanacak resmi kılavuzla netleşecek. Geçtiğimiz yıl sınav başvuruları 10 Şubat – 3 Mart 2025 tarihleri arasında alınmıştı. Bu yıl da benzer bir zaman aralığının uygulanması bekleniyor.
KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?
2026 yılına ait başvuru koşulları, yayımlanacak kılavuzla güncellenecek. Önceki dönemde aranan temel şartlar ise şöyleydi:
Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Mevzuatta yer alan kayıt ve kabul şartlarını taşımak,
Ortaokul, imam hatip ortaokulu ve özel eğitim ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8. sınıflarında ya da ortaöğretim kurumlarının hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıflarında öğrenci olmak,
Sınavın yapıldığı eğitim-öğretim yılında okul değiştirme cezası almamış olmak,
Ailenin bir önceki yıla ait yıllık gelirinin, kişi başına düşen tutar açısından belirlenen gelir sınırını aşmaması.
Geçtiğimiz yıl için ailede kişi başına düşen yıllık gelirin, 195.000 TL'yi geçmemesi şartı aranmış ve gelir hesaplamasında ailenin 2024 yılına ait tüm kazançları esas alınmıştı. 2026 yılına ilişkin gelir kriterleri ise yeni kılavuzla birlikte duyurulacak.