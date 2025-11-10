Haberler Yaşam Haberleri İOKBS TARİHİ 2026: Bursluluk sınavı (İOKBS) ne zaman, hangi tarihte düzenlenecek, takvim belli oldu mu?
İOKBS TARİHİ 2026: Bursluluk sınavı (İOKBS) ne zaman, hangi tarihte düzenlenecek, takvim belli oldu mu?

Bursluluk sınavına Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler katılabiliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, 2026 yılı sınav takvimini duyurdu. Takvimle birlikte öğrencilerin merakla beklediği İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) tarihi de belli oldu. Her yıl ülke genelinde yapılan bu sınav, başarılı öğrencilere maddi destek sağlıyor. Peki, 2026 bursluluk sınavı ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler? İşte detaylar...

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

2026 yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 26 Nisan 2026 Pazar günü yapılacak. Öğrenciler, bu tarihte ülke genelinde sınava girerek burs kazanma şansı elde edecek.

BAŞVURULAR NE ZAMAN ALINACAK?

2026 İOKBS başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Geçen yıl başvurular 10 Şubat – 3 Mart 2025 tarihleri arasında alınmıştı; bu yıl da başvuruların benzer bir dönemde yapılması bekleniyor.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

2026 Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvuru şartları, yayımlanacak kılavuzla netleşecek. Geçen yılki kriterler ise şu şekildeydi:
Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak.
Ortaokul, imam hatip ortaokulu veya özel eğitim ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8. sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflarında öğrenci olmak.
Sınav yılı içinde okul değiştirme cezası almamış olmak.
Ailenin bir önceki yıl gelirine göre, fert başına düşen yıllık gelirin belirlenen sınırları aşmaması; 2025 yılı için bu tutar 195.000 TL olarak belirlenmişti. Gelir tespitinde ailenin önceki yıldaki tüm kazançları dikkate alınır.

