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Giriş Tarihi: 6.1.2024 12:02 Son Güncelleme: 6.1.2024 12:13

İP İzmir’den bir istifa daha Önce Sevinç şimdi de Bostancıoğlu

İP İzmir’den bir istifa haberi daha geldi. Geçtiğimiz haftalarda İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinde İP’i temsil eden Grup Başkan Vekili Kemal Sevinç’in partisinden ve görevlerinden istifa etmesinin yankıları sürerken bir istifa haberi de Konak’tan geldi. İP Konak Belediye Meclis Üyesi Dr. Burcu Bostancıoğlu sosyal medya hesabı üzerinden partisinden istifa ettiğini duyurdu.

ERTAN GÜRCANER ERTAN GÜRCANER
İP İzmir’den bir istifa daha Önce Sevinç şimdi de Bostancıoğlu

Yerel seçimler öncesi istifa ve disiplin sevkleri gibi konularla çokça gündeme gelen İP'te bir istifa da Konak Meclis üyesinden geldi. İP Konak Belediye Konak Belediye Meclisi üyesi Dr. Burcu Bostancıoğlu Meclis Başkanlığına istifa dilekçesini sundu. Ardından istifası hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan Bostancıoğlu, "Gördüğüm lüzum üzerine bugün itibariyle İYİ Parti'den istifa ettiğimi kamuoyuna saygılarımla bildiririm." İfadelerine yer verdi.

İLÇE KURUCU ÜYESİYDİ

Açıklamasında İP'te İzmir Konak ilçe kurucusu olarak yola çıktığını hatırlatan Bostancıoğlu: "İyi Parti Konak İlçenin kuruluşundan bu yana birçok görevde bulundum. Üç kuşak İzmirli bir kadın olarak İzmir'in "Kalbi" olan Konak'ta Meclis üyesi görevimi yaklaşık 5 yıldır özellikle alanım olan Madde Bağımlılığı ile Mücadele konusunda önemli çalışmalara imza atarak sürdürdüm. Amacım her zaman ülkeme, doğduğum, büyüdüğüm ve yaşamımı sürdürdüğüm İzmir'e ve İzmirli hemşehrililerime en iyi hizmeti ve desteği sağlayabilmektir. Gördüğüm lüzum üzerine bugün itibariyle İyi Parti'den istifa ettiğimi kamuoyuna saygılarımla bildiririm." Dedi. Geçtiğimiz aylarda da İP'in İzmir Büyükşehir Belediye Meclisindeki grup Başkan Vekili Kemal Sevinç yaptığı açıklama ile partisinden istifa ettiğini duyurmuş, bundan böyle bağımsız olarak meclis üyeliğine devam edeceğini açıklamıştı.

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İP İzmir’den bir istifa daha Önce Sevinç şimdi de Bostancıoğlu
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