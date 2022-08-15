Haberler Yaşam Haberleri iPhone 14 ne zaman çıkacak, tarih belli mi? iPhone 14 fiyatı ne kadar olacak, Pro ve Pro max özellikleri neler?
Giriş Tarihi: 15.8.2022 14:58 Son Güncelleme: 15.8.2022 14:58

iPhone 14 ne zaman çıkacak, tarih belli mi? iPhone 14 fiyatı ne kadar olacak, Pro ve Pro max özellikleri neler?

iPhone 14’e dair söylentiler durmuyor. Son bilgilere göre, dünyada oluşan çip krizi, ABD’deki enflasyon ve küresel ekonomik kriz sebebiyle iPhone 14 fiyatı hakkında söylenenler hiç iç açıcı değil. Fiyatın aynı olup depolama alanının da büyümemesi gelen ihtimaller arasında. Apple kullanıcıları da iPhone 14 fiyatı ne kadar olacak sorusunu yöneltiyor. Eylül ayında yapılacak lansmanda Apple ürünleri tanıtılacak. Bu sebepler iPhone 14 ne zaman çıkacak sorusu yöneltiliyor. Peki, iPhone 14 fiyatı ne kadar? iPhone 14 ne zaman çıkacak? İşte detaylar!

iPhone 14 ne zaman çıkacak, tarih belli mi? iPhone 14 fiyatı ne kadar olacak, Pro ve Pro max özellikleri neler?

Iphone 14 hakkında iç açıcı açıklamalar gelmiyor. Küresel ekonomik kriz sonucu iPhone 14 Pro ve Pro max fiyatının tahmin edilenden daha fazla olması bekleniyor. Bunun yanında Apple'ın eylül ayında lansman yapacağını bilen vatandaşlar iPhone 14 ne zaman çıkacak sorusunu yöneltiyor. Son dedikodular ile Iphone 14 özellikleri de şekilleniyor. Peki, iPhone 14 ne zaman çıkacak?

IPHONE 14 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Apple, eylül ayında iPhone ve diğer Apple ürünleri için lansman yapacak. Lansmanda iPhone 14'ün tanıtılması bekleniyor. Tanıtıldıktan kısa bir süre sonra satışa çıkması oldukça kuvvetli ihtimal.

İPHONE 14 FİYATLARI NE KADAR?

iPhone 14 serisinin fiyatları bu şekilde bekleniyor:

iPhone 14 - 799 dolar

iPhone 14 Max - 899 dolar

iPhone 14 Pro - 1099 dolar

iPhone 14 Pro Max - 1199 dolar

İPHONE 14 ÖZELLİKLERİ

Apple'ın iPhone 14 cep telefonlarında kendi üreteceği 5G modemler kullanabilir. Apple kısa süre önce Intel'in modem birimini satın almıştı.

Son sızıntılara göre Apple iPhone 14'lerin Pro ve Pro Max versiyonlarında 8 GB'lik RAM kullanacak. Apple'ın rakibi Samsung Galaxy S22 Ultra'da 12 GB RAM tercih etmişti. Şu anki iPhone 13 ailesinin Pro versiyonunda 6 GB RAM bulunuyor.

Apple iPhone 15'te ön kamera üreticisini değiştirmeyi planlıyordu. Ancak şirket bu adımı hızlandırarak iPhone 14 için yeni bir üreticiyle anlaştı.

Bir analistin iddiasına göre ise yeni iPhone 14 ailesi sadece e-SIM seçeneğiyle gelecek. Apple bu hareketle ticari ve gezgin kullanımını artırmayı hedefliyor.

iPhone 14'ün standart serisinde 120Hz'lik ekran bulunmayacak.

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iPhone 14 ne zaman çıkacak, tarih belli mi? iPhone 14 fiyatı ne kadar olacak, Pro ve Pro max özellikleri neler?
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