iPhone 14 fiyatları (Pro, Pro Max) ve özellikleri: Türkiye'de iPhone 14 ön satışa ne zaman çıkacak?

iPhone 14 ön satış için az bir süre kaldı ve vatandaşlar bu sebepten ötürü iPhone 14 fiyatları ve yeni renkleri hakkında araştırmalar yapıyor. Türkiye'de henüz çıkmayan iPhone 14 Pro Max, yakında satışa sunulacak. Teknoloji sevdalıları da iPhone 14 Pro Max fiyatı ne kadar, iPhone 14 özellikleri ne araştırmalarını yapıyor. Peki, iPhone 14 ne zaman çıkacak, ön satış ne zaman?