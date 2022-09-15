iPhone 14 fiyatları (Pro, Pro Max) ve özellikleri: Türkiye'de iPhone 14 ön satışa ne zaman çıkacak?

iPhone 14 ön satış için az bir süre kaldı ve vatandaşlar bu sebepten ötürü iPhone 14 fiyatları ve yeni renkleri hakkında araştırmalar yapıyor. Türkiye'de henüz çıkmayan iPhone 14 Pro Max, yakında satışa sunulacak. Teknoloji sevdalıları da iPhone 14 Pro Max fiyatı ne kadar, iPhone 14 özellikleri ne araştırmalarını yapıyor. Peki, iPhone 14 ne zaman çıkacak, ön satış ne zaman?
iPHONE 14 ABD SATIŞ FİYATI
Apple'ın gelecek olan yeni modelinin seçenekleri; iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Max ve iPhone 14 Pro Max şeklinde olacak.
iPhone 14, ABD'de 799 dolardan, 14 Plus ise 899 dolardan satışa sunulacak. iPhone 14 Pro'nun başlangıç fiyatı 999 dolar olurken, iPhone 14 Pro Max fiyatı ise 1099 dolar olarak belirlendi.
Merakla beklenen yeni modeller tanıtıldı. Apple kullanıcıları son modellerin ne zaman satışta olacağını merak ediyordu.
iPhone 14'ler, 9 Eylül 2022 Cuma gününden itibaren ABD'de ön satışa sunulacak.
Arka kamera: 48MP geniş kamera, 12MP ultra geniş kamera, 12MP 3x zoom kamera
Ön kamera: 12MP, otomatik odaklama
Batarya: 3200 mAh, 30W kablolu hızlı şarj, 15w MagSafe kablosuz şarj
Renkler: Mor, yeşil, altın, gümüş, grafit
Boyut ve Ağırlık: 146.7 x 71.5 x 7.6mm, 215g
YENİ iPHONE 14 TÜRKİYE'DE NE ZAMAN SATIŞA SUNULACAK?
iPhone 14, iPhone 14 Plus ve iPhone 14 Pro Türkiye'de 16 Eylül'de ön satışa çıkacak. Cihazlar 23 Eylül'den itibaren teslim edilecek. Ancak iPhone 14 Pro Max'in ön sipariş ve dağıtım tarihleri belli değil.
iPHONE 14 TÜRKİYE FİYAT LİSTESİ
iPhone 14- 30.999 TL
iPhone 14 Plus- 34.999 TL
iPhone 14 Pro- 39.999 TL
iPhone 14 Pro Max- 43.999 TL