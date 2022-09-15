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Giriş Tarihi: 15.9.2022 13:41

iPhone 14 fiyatları (Pro, Pro Max) ve özellikleri: Türkiye'de iPhone 14 ön satışa ne zaman çıkacak?

iPhone 14 fiyatları ve özellikleri, Apple’ın tanıtım lansmanı sonrası herkes tarafından araştırılır hale geldi. iPhone 14 modelleri arasında Pro ve Pro Max yer alıyor. ABD satış fiyatı ile birlikte iPhone 14 Türkiye çıkış tarihi de araştırılmakta. iPhone 14 özellikleri arasında yenilenmiş kamera ve ram de yer alıyor. iPhone 14 Türkiye fiyatı ne kadar? iPhone 14 ön satışa ne zaman çıkacak? İşte en son model iPhone 14 Pro Max hakkında detaylar…

iPhone 14 fiyatları Pro, Pro Max ve özellikleri: Türkiye’de iPhone 14 ön satışa ne zaman çıkacak?

iPhone 14 ön satış için az bir süre kaldı ve vatandaşlar bu sebepten ötürü iPhone 14 fiyatları ve yeni renkleri hakkında araştırmalar yapıyor. Türkiye'de henüz çıkmayan iPhone 14 Pro Max, yakında satışa sunulacak. Teknoloji sevdalıları da iPhone 14 Pro Max fiyatı ne kadar, iPhone 14 özellikleri ne araştırmalarını yapıyor. Peki, iPhone 14 ne zaman çıkacak, ön satış ne zaman?

iPHONE 14 ABD SATIŞ FİYATI

Apple'ın gelecek olan yeni modelinin seçenekleri; iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Max ve iPhone 14 Pro Max şeklinde olacak.

iPhone 14, ABD'de 799 dolardan, 14 Plus ise 899 dolardan satışa sunulacak. iPhone 14 Pro'nun başlangıç fiyatı 999 dolar olurken, iPhone 14 Pro Max fiyatı ise 1099 dolar olarak belirlendi.

Merakla beklenen yeni modeller tanıtıldı. Apple kullanıcıları son modellerin ne zaman satışta olacağını merak ediyordu.

iPhone 14'ler, 9 Eylül 2022 Cuma gününden itibaren ABD'de ön satışa sunulacak.

iPHONE 14 PRO ÖZELLİKLERİ NELER?

Ekran: 6.1 inç, 2532 x 1170, 480 ppi, 1200 nit, TrueTone P3 120Hz

İşlemci: Apple A16 Bionic çip

Bellek: 6GB RAM (LPDDR5)

Depolama: 128GB / 256GB / 512GB / 1TB

Arka kamera: 48MP geniş kamera, 12MP ultra geniş kamera, 12MP 3x zoom kamera

Ön kamera: 12MP, otomatik odaklama

Batarya: 3200 mAh, 30W kablolu hızlı şarj, 15w MagSafe kablosuz şarj

Renkler: Mor, yeşil, altın, gümüş, grafit

Boyut ve Ağırlık: 146.7 x 71.5 x 7.6mm, 215g

YENİ iPHONE 14 TÜRKİYE'DE NE ZAMAN SATIŞA SUNULACAK?

iPhone 14, iPhone 14 Plus ve iPhone 14 Pro Türkiye'de 16 Eylül'de ön satışa çıkacak. Cihazlar 23 Eylül'den itibaren teslim edilecek. Ancak iPhone 14 Pro Max'in ön sipariş ve dağıtım tarihleri belli değil.

iPHONE 14 TÜRKİYE FİYAT LİSTESİ

iPhone 14- 30.999 TL

iPhone 14 Plus- 34.999 TL

iPhone 14 Pro- 39.999 TL

iPhone 14 Pro Max- 43.999 TL

Apple Watch Series 8

41 mm- 9.299 TL

45 mm- 9.999 TL

Apple Watch Ultra

27.999 TL

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iPhone 14 fiyatları (Pro, Pro Max) ve özellikleri: Türkiye'de iPhone 14 ön satışa ne zaman çıkacak?
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