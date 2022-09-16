iPHONE 14 PLUS HENÜZ ÖN SİPARİŞE AÇILMADI

Ailenin yeni üyesi iPhone 14 Plus için ön sipariş süreci ise henüz başlamadı. iPhone 14 Plus'ın ne zaman ön siparişe açılacağı henüz bilinmiyor.

Apple, iPhone 14 Plus için ''yakında sizinle" ifadelerine yer verirken herhangi bir tarih açıklaması yapmadı. iPhone 14 Plus'ın fiyatları şöyle;