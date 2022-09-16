Apple, bir süredir merakla beklenen iPhone 14 serisini, geçtiğimiz günlerde düzenlediği Far Out etkinliği ile tüm dünyaya tanıtmıştı. iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modelleri bulunan iPhone 14 ailesi, 16 Eylül tarihi itibarıyla Türkiye'de ön siparişe açıldı. iPhone 14 modellerinden birini satın almak isteyen teknoloji tutkunları, ''iPhone 14 ön sipariş nasıl verilir, fiyatları ne kadar?'' sorularına yanıt arıyor. İşte, iPhone 14, Pro ve Pro Max fiyatları…
Apple, 7 Eylül 2022 tarihinde tüm dünyaya tanıttığı yeni iPhone serisi iPhone 14, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modellerini 16 Eylül'de Türkiye'de ön siparişe açtı.
Üç iPhone 14 modelinden birini satın almak isteyen kullanıcılar, Apple'ın resmi Türkiye sitesi üzerinden ( Apple Online Store) ön sipariş verebilecek. Cihazlar, 23 Eylül'den itibaren teslim edilecek.
Ailenin yeni üyesi iPhone 14 Plus için ön sipariş süreci ise henüz başlamadı. iPhone 14 Plus'ın ne zaman ön siparişe açılacağı henüz bilinmiyor.
Apple, iPhone 14 Plus için ''yakında sizinle" ifadelerine yer verirken herhangi bir tarih açıklaması yapmadı. iPhone 14 Plus'ın fiyatları şöyle;
iPhone 14, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'in fiyatlarını ise şöyle sıralanıyor;
iPhone 14 fiyatları
128 GB - 30.999 TL
256 GB - 33.599 TL
512 GB - 38.899 TL
iPhone 14 Pro fiyatları
128 GB - 39.999 TL
256 GB - 42.599 TL
512 GB - 47.899 TL
1 TB - 53.199 TL
iPhone 14 Pro Max fiyatları
128 GB - 43.999 TL
256 GB - 46.599 TL
512 GB - 51.899 TL
1 TB - 57.199 TL