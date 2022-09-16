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Giriş Tarihi: 16.9.2022 11:52

iPhone 14 ön sipariş başladı! iPhone 14 ön sipariş nasıl ve nereden verilir? İşte iPhone 14, Pro ve Pro Max fiyatları

ABD’li teknoloji devi Apple, 7 Eylül’de düzenlediği etkinlikle iPhone 14 serisini tanıtmıştı. Pro ve Pro Max seçenekleri bulunan iPhone 14 ailesi, bugün Türkiye'de ön siparişe açıldı. Ailenin yeni üyesi iPhone 14 Plus ise henüz ön siparişe açılmadı. Bu noktada kullanıcılar, ‘’iPhone 14 ön sipariş nasıl ve nereden verilir?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, iPhone 14, Pro ve Pro Max ön sipariş fiyatları…

iPhone 14 ön sipariş başladı! iPhone 14 ön sipariş nasıl ve nereden verilir? İşte iPhone 14, Pro ve Pro Max fiyatları

Apple, bir süredir merakla beklenen iPhone 14 serisini, geçtiğimiz günlerde düzenlediği Far Out etkinliği ile tüm dünyaya tanıtmıştı. iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modelleri bulunan iPhone 14 ailesi, 16 Eylül tarihi itibarıyla Türkiye'de ön siparişe açıldı. iPhone 14 modellerinden birini satın almak isteyen teknoloji tutkunları, ''iPhone 14 ön sipariş nasıl verilir, fiyatları ne kadar?'' sorularına yanıt arıyor. İşte, iPhone 14, Pro ve Pro Max fiyatları…

iPHONE 14 ÖN SATIŞTA!

Apple, 7 Eylül 2022 tarihinde tüm dünyaya tanıttığı yeni iPhone serisi iPhone 14, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modellerini 16 Eylül'de Türkiye'de ön siparişe açtı.

Üç iPhone 14 modelinden birini satın almak isteyen kullanıcılar, Apple'ın resmi Türkiye sitesi üzerinden ( Apple Online Store) ön sipariş verebilecek. Cihazlar, 23 Eylül'den itibaren teslim edilecek.

iPHONE 14 PLUS HENÜZ ÖN SİPARİŞE AÇILMADI

Ailenin yeni üyesi iPhone 14 Plus için ön sipariş süreci ise henüz başlamadı. iPhone 14 Plus'ın ne zaman ön siparişe açılacağı henüz bilinmiyor.

Apple, iPhone 14 Plus için ''yakında sizinle" ifadelerine yer verirken herhangi bir tarih açıklaması yapmadı. iPhone 14 Plus'ın fiyatları şöyle;

  • 128 GB - 34.999 TL
  • 256 GB - 37.599 TL
  • 512 GB - 42.899 TL

İŞTE IPHONE 14 FİYATLARI

iPhone 14, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'in fiyatlarını ise şöyle sıralanıyor;

iPhone 14 fiyatları

128 GB - 30.999 TL

256 GB - 33.599 TL

512 GB - 38.899 TL

iPhone 14 Pro fiyatları

128 GB - 39.999 TL

256 GB - 42.599 TL

512 GB - 47.899 TL

1 TB - 53.199 TL

iPhone 14 Pro Max fiyatları

128 GB - 43.999 TL

256 GB - 46.599 TL

512 GB - 51.899 TL

1 TB - 57.199 TL

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iPhone 14 ön sipariş başladı! iPhone 14 ön sipariş nasıl ve nereden verilir? İşte iPhone 14, Pro ve Pro Max fiyatları
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