IPHONE 17 FİYATI VE ÇIKIŞ TARİHİ: Lansmanla tanıtıldı! iPhone 17 fiyatı Türkiye’de ne kadar,satışa çıkış tarihi ne zaman?

Apple'ın büyük lansmanı sonrası iPhone 17 fiyatı ve Türkiye ön sipariş tarihi gündemde yerini aldı. ABD merkezli teknoloji devi, yeni modellerini 9 Eylül Salı günü tanıttı. Düşük talep nedeniyle iPhone 17 Plus modeli gelmedi. Yeni tasarımı, güçlü donanımı ve gelişmiş kameralarıyla öne çıkan iPhone 17 Pro, özellikle fotoğraf ve video çekimlerinde profesyonel deneyim sunuyor. Peki, iPhone 17 Türkiye fiyatı ne kadar ve satış tarihi ne zaman? İşte detaylar…
iPhone 17 için ön siparişler 12 Eylül'de başlayacak. Cihazın satışa çıkış tarihi ise 19 Eylül olarak duyuruldu.
iPhone 17 Serisi Türkiye fiyatları şöyle olacak:
iPhone 17 256 GB: 77.999 TL
iPhone 17 256 GB: 89.999 TL
iPhone 17 Air 256 GB: 97.999 TL
iPhone 17 Air 512 GB: 109.999 TL
iPhone 17 Air 1 TB: 121.999 TL
iPhone 17 Pro 256 GB: 107.999 TL
iPhone 17 Pro 512 GB: 119.999 TL
iPhone 17 Pro 1 TB: 131.999 TL
iPhone 17 Pro Max 256 GB: 119.999 TL
iPhone 17 Pro Max 512 GB: 131.999 TL
iPhone 17 Pro Max 1 TB: 143.999 TL
iPhone 17 Pro Max 2 TB: 168.999 TL
Apple iPhone 17 Pro'yu tanıttı: Daha güçlü kamera, daha büyük pil
Apple, bugün düzenlediği etkinlikte iPhone 17 Pro modelini resmi olarak tanıttı. Yeni tasarımı, güçlü donanımı ve gelişmiş kamera özellikleriyle dikkat çeken iPhone 17 Pro, özellikle fotoğraf ve video çekimlerinde profesyonel bir deneyim vadediyor.
Yeni tasarım ve daha büyük pil
iPhone 17 Pro, alüminyum yekpare gövde (unibody) tasarımıyla geliyor. Ayrıca, bugüne kadar bir iPhone'da kullanılan en büyük bataryaya sahip. Renk seçenekleri arasında kozmik turuncu, koyu mavi ve gümüş bulunuyor.
A19 Pro ve gelişmiş soğutma sistemi
Cihazın kalbinde yer alan A19 Pro çipi, yeni buhar odacıklı termal yönetim sistemi ile destekleniyor. Bu sayede cihaz uzun süreli kullanımda bile daha serin ve stabil çalışıyor.
Dayanıklılıkta çift taraflı Ceramic Shield 2
Apple, ilk kez ön ve arka yüzeyde Ceramic Shield 2 korumasını birlikte sunuyor. Şirket, bunun çizilmelere ve darbelere karşı dayanıklılığı önemli ölçüde artırdığını söylüyor.
Kamera: 48 MP üçlü sistem ve gelişmiş zum
Ön kamera artık 18 megapiksel çözünürlüğe yükseltildi ve Center Stage özelliğiyle görüntülü görüşmeler daha akıllı hale geldi. Arkada ise üçlü 48 MP kamera sistemi bulunuyor.
Telefoto lens artık 4x (100mm) optik zoom sunuyor (önceki modelde 5x idi).Apple'ın Fusion özelliğiyle bu değer 8x (200mm)'e kadar çıkıyor.
Dijital zoom ise 48x seviyesine ulaşıyor.