IPHONE 17 FİYATI VE ÇIKIŞ TARİHİ: Lansmanla tanıtıldı! iPhone 17 fiyatı Türkiye’de ne kadar,satışa çıkış tarihi ne zaman?

İPHONE 17 ÖZELLİKLERİ

Apple iPhone 17 Pro'yu tanıttı: Daha güçlü kamera, daha büyük pil

Apple, bugün düzenlediği etkinlikte iPhone 17 Pro modelini resmi olarak tanıttı. Yeni tasarımı, güçlü donanımı ve gelişmiş kamera özellikleriyle dikkat çeken iPhone 17 Pro, özellikle fotoğraf ve video çekimlerinde profesyonel bir deneyim vadediyor.

Yeni tasarım ve daha büyük pil

iPhone 17 Pro, alüminyum yekpare gövde (unibody) tasarımıyla geliyor. Ayrıca, bugüne kadar bir iPhone'da kullanılan en büyük bataryaya sahip. Renk seçenekleri arasında kozmik turuncu, koyu mavi ve gümüş bulunuyor.

A19 Pro ve gelişmiş soğutma sistemi

Cihazın kalbinde yer alan A19 Pro çipi, yeni buhar odacıklı termal yönetim sistemi ile destekleniyor. Bu sayede cihaz uzun süreli kullanımda bile daha serin ve stabil çalışıyor.