Haberler Yaşam Haberleri iPhone 17 Fiyatları 2025: Apple iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro ve Pro Max Türkiye satışı ne zaman ve ne kadar?
Giriş Tarihi: 10.9.2025 09:07 Son Güncelleme: 10.9.2025 09:10

iPhone 17 Fiyatları 2025: Apple iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro ve Pro Max Türkiye satışı ne zaman ve ne kadar?

Apple’ın yıllık lansman sahnesi bu yıl da teknoloji dünyasında en çok konuşulanlar arasına girdi. iPhone 17 serisi, yeni form faktörü ve geliştirilmiş kamera yetenekleriyle dikkat çekiyor. Lansmanda air modeliyle “ince ve güçlü” vurgusu öne çıkarken Apple, fotoğrafçılık ve pil ömründe iddialı adımlar attığını söyledi. "Awe Dropping" temalı tanıtımın ardından iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro ve Pro Max Türkiye satışı ile araştırma konusu oldu. Peki; iPhone 17 fiyatları ne kadar, ön sipariş ve genel satış ne zaman? İşte, özellikleri:

iPhone 17 Fiyatları 2025: Apple iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro ve Pro Max Türkiye satışı ne zaman ve ne kadar?

Apple iPhone 17 fiyat ve özellikleri ile tanıtım sonrası en çok araştırılanlar arasında. Standart modelin yanı sıra iPhone 17 Pro, Pro Max ve sürpriz yeni "iPhone Air" dikkat çekti. Etkinlikte performans, kamera ve batarya odaklı iyileştirmeler öne çıkarıldı ve Apple A19 serisi çipleriyle geleceğe vurgular yapıldı. Lansmanda verilen detayların günlük kullanımda ne değiştirilebileceği merak konusu. Türkiye satış takvimi de gündemde. Peki; iPhone 17 ne zaman çıkacak, ön satış başladı mı?

iPHONE 17 TANITIMI GERÇEKLEŞTİ!

Apple'ın "Awe Dropping" temalı etkinliğinde yeni seri tanıtıldı.

Apple, iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max ve yeni "iPhone Air" modelini tanıttı. Pro modelleri "en büyük pil" iddiası, genişletilmiş kamera sensörleri ve yeni A19 Pro yonga setiyle vurgulandı; iPhone Air ise tarihteki en ince iPhone olarak lanse edildi.

iPHONE 17 TÜRKİYE SATIŞI NE ZAMAN?

Apple'ın küresel takvimine göre ön siparişler 12 Eylül'de başlayacak, mağazalarda genel satış 19 Eylül'den itibaren olacak şekilde duyuruldu. Türkiye'deki liste fiyatları ise şöyle:

iPHONE 17 FİYAT LİSTESİ

iPhone 17 256 GB: 77.999 TL
iPhone 17 512 GB: 89.999 TL

iPhone 17 Air 256 GB: 97.999 TL
iPhone 17 Air 512 GB: 109.999 TL
iPhone 17 Air 1 TB: 121.999 TL

iPhone 17 Pro 256 GB: 107.999 TL
iPhone 17 Pro 512 GB: 119.999 TL
iPhone 17 Pro 1 TB: 131.999 TL

iPhone 17 Pro Max 256 GB: 119.999 TL
iPhone 17 Pro Max 512 GB: 131.999 TL
iPhone 17 Pro Max 1 TB: 143.999 TL
iPhone 17 Pro Max 2 TB: 168.999 TL

iPHONE 17 ÖZELLİKLERİ

Pro modellerde "full-width camera plateau" olarak tanımlanan yeni kamera yerleşimi, üç adet 48MP tipi sensörün daha geniş alan kaplamasını sağlıyor; telefoto lenslerde sensör boyutu artışıyla daha uzun optik nitelikli zoom mümkün kılınıyor. Ayrıca A19 Pro sayesinde CPU/GPU performansında çıta yükseldiği, aynı zamanda iOS 26 ile görsel ve kullanıcı arayüzünde yenilikler geldiği bildiriliyor. Şarj tarafında MagSafe üzerinden daha hızlı 25W benzeri iyileştirmeler ve daha uzun pil ömrü açıklanan diğer önemli noktalar.

Lansmanda Dual Capture (aynı anda ön ve arka kameradan kayıt) ve ProRes RAW benzeri profesyonel format desteği öne çıktı; vlog, röportaj ve mobil prodüksiyon yapan kullanıcılar için ciddi avantajlar sunuyor. Ön kamerada geliştirilmiş Center Stage ve yüksek çözünürlüklü selfie modları, sosyal içerik üreticilerini hedefliyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
iPhone 17 Fiyatları 2025: Apple iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro ve Pro Max Türkiye satışı ne zaman ve ne kadar?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz