iPhone 17 Fiyatları 2025: Apple iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro ve Pro Max Türkiye satışı ne zaman ve ne kadar?

Apple iPhone 17 fiyat ve özellikleri ile tanıtım sonrası en çok araştırılanlar arasında. Standart modelin yanı sıra iPhone 17 Pro, Pro Max ve sürpriz yeni "iPhone Air" dikkat çekti. Etkinlikte performans, kamera ve batarya odaklı iyileştirmeler öne çıkarıldı ve Apple A19 serisi çipleriyle geleceğe vurgular yapıldı. Lansmanda verilen detayların günlük kullanımda ne değiştirilebileceği merak konusu. Türkiye satış takvimi de gündemde. Peki; iPhone 17 ne zaman çıkacak, ön satış başladı mı?
Apple'ın "Awe Dropping" temalı etkinliğinde yeni seri tanıtıldı.
Apple, iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max ve yeni "iPhone Air" modelini tanıttı. Pro modelleri "en büyük pil" iddiası, genişletilmiş kamera sensörleri ve yeni A19 Pro yonga setiyle vurgulandı; iPhone Air ise tarihteki en ince iPhone olarak lanse edildi.
iPhone 17 256 GB: 77.999 TL
iPhone 17 512 GB: 89.999 TL
iPhone 17 Air 256 GB: 97.999 TL
iPhone 17 Air 512 GB: 109.999 TL
iPhone 17 Air 1 TB: 121.999 TL
iPhone 17 Pro 256 GB: 107.999 TL
iPhone 17 Pro 512 GB: 119.999 TL
iPhone 17 Pro 1 TB: 131.999 TL
iPhone 17 Pro Max 256 GB: 119.999 TL
iPhone 17 Pro Max 512 GB: 131.999 TL
iPhone 17 Pro Max 1 TB: 143.999 TL
iPhone 17 Pro Max 2 TB: 168.999 TL
Pro modellerde "full-width camera plateau" olarak tanımlanan yeni kamera yerleşimi, üç adet 48MP tipi sensörün daha geniş alan kaplamasını sağlıyor; telefoto lenslerde sensör boyutu artışıyla daha uzun optik nitelikli zoom mümkün kılınıyor. Ayrıca A19 Pro sayesinde CPU/GPU performansında çıta yükseldiği, aynı zamanda iOS 26 ile görsel ve kullanıcı arayüzünde yenilikler geldiği bildiriliyor. Şarj tarafında MagSafe üzerinden daha hızlı 25W benzeri iyileştirmeler ve daha uzun pil ömrü açıklanan diğer önemli noktalar.
Lansmanda Dual Capture (aynı anda ön ve arka kameradan kayıt) ve ProRes RAW benzeri profesyonel format desteği öne çıktı; vlog, röportaj ve mobil prodüksiyon yapan kullanıcılar için ciddi avantajlar sunuyor. Ön kamerada geliştirilmiş Center Stage ve yüksek çözünürlüklü selfie modları, sosyal içerik üreticilerini hedefliyor.