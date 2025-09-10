iPhone 17 Fiyatları 2025: Apple iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro ve Pro Max Türkiye satışı ne zaman ve ne kadar?

Apple iPhone 17 fiyat ve özellikleri ile tanıtım sonrası en çok araştırılanlar arasında. Standart modelin yanı sıra iPhone 17 Pro, Pro Max ve sürpriz yeni "iPhone Air" dikkat çekti. Etkinlikte performans, kamera ve batarya odaklı iyileştirmeler öne çıkarıldı ve Apple A19 serisi çipleriyle geleceğe vurgular yapıldı. Lansmanda verilen detayların günlük kullanımda ne değiştirilebileceği merak konusu. Türkiye satış takvimi de gündemde. Peki; iPhone 17 ne zaman çıkacak, ön satış başladı mı?