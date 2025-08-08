Iphone 17 ne zaman çıkacak, Türkiye fiyatı ne kadar olacak? Apple İphone 17 Pro, Air ve Pro Max çıkış tarihi

iPHONE 17 FİYATI NE KADAR OLACAK?

Yeni serinin fiyatları henüz belli değil. Ancak, Apple güncel olarak Türkiye'de son çıkan iPhone 16'yı 69 bin 99 liradan satışa sunarken Pro Max modeli ise 1 TB için 131 bin 999 liradan satılıyor. Aktarılan bilgilere göre iPhone 17 serisinin 80-130 bin lira arasında olması bekleniyor.

ABD'de fiyatlandırmanın ise şu şekilde olması bekleniyor:

iPhone 17: 849 Dolar

iPhone 17 Air: 949 Dolar

iPhone 17 Pro: 1.045 Dolar