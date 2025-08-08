Iphone 17 ne zaman çıkacak, Türkiye fiyatı ne kadar olacak? Apple İphone 17 Pro, Air ve Pro Max çıkış tarihi

Apple'ın yeni cihazları ile ilgili veriler geçtiğimiz aylarda sızmaya başlamış, 17 serisinin renk, tasarım ve özellikleri hakkında ipuçları teknoloji dünyasında gündem olmuştu. Apple'ın gelenekselleşmiş lansman tarihi yaklaşırken Iphone 17 ne zaman çıkacak, Türkiye fiyatı ne kadar olacak sorusu teknoloji meraklılarının gündemine oturdu. İşte Apple İphone 17 Pro, Air ve Pro Max çıkış tarihi hakkında son durum;
Son 5 yılın iPhone tanıtım tarihleri şu şekilde;
iPhone 12: 13 Ekim 2020 (pandemi nedeniyle gecikmişti)
iPhone 13: 14 Eylül 2021
iPhone 14: 7 Eylül 2022
iPhone 15: 12 Eylül 2023
iPhone 16: 9 Eylül 2024
Bu listeye bakıldığında, Apple'ın pandemiden sonraki her lansmanını eylül ayının ikinci salı günü gerçekleştirdiği görülüyor. Geçmiş yıllardan hareketle iPhone 17 serisinin lansman tarihinin 9 Eylül haftası olması bekleniyor. Ancak bu konuda Apple tarafından resmi bir açıklama yapılmadı.
Henüz Apple tarafından resmi olarak açıklanmasa da, teknoloji çevrelerinden gelen sızıntılar iPhone 17'nin önemli değişikliklerle geleceğini gösteriyor. İşte öne çıkan bazı beklentiler:
Yeni tasarım çizgileri: Daha ince çerçeveler ve hafif gövde
Gelişmiş kamera sistemi: Yapay zeka destekli gece modu ve 8K video kaydı
Daha güçlü işlemci: A19 Bionic ile yüksek performans ve enerji verimliliği
Uzun pil ömrü: iOS 19 ile optimize edilmiş güç kullanımı
Ekran yeniliği: 120Hz ProMotion teknolojisi tüm modellere yayılabilir.
iPHONE 17 FİYATI NE KADAR OLACAK?
Yeni serinin fiyatları henüz belli değil. Ancak, Apple güncel olarak Türkiye'de son çıkan iPhone 16'yı 69 bin 99 liradan satışa sunarken Pro Max modeli ise 1 TB için 131 bin 999 liradan satılıyor. Aktarılan bilgilere göre iPhone 17 serisinin 80-130 bin lira arasında olması bekleniyor.
ABD'de fiyatlandırmanın ise şu şekilde olması bekleniyor:
iPhone 17: 849 Dolar
iPhone 17 Air: 949 Dolar
iPhone 17 Pro: 1.045 Dolar