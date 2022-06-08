İPHONE FİYATLARI 2022 GÜNCEL LİSTESİ: Rekor zam geldi! iPhone 11,12,13 telefon fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Dünyaca ünlü teknoloji devi Apple iphone fiyatları üzerinde uyguladığı zam kararı ile Türkiye gündeminde bomba etkisi yarattı. Tüm ürünlerde uygulanan zamlardan en çok dikkat çekeni telefon serilerinde uyguladığı artış oldu. Öte yandan gerek telefon almak isteyen gerekse zamların ardından piyasa takibini yapmak isteyen vatandaşlar "iPhone 11,12,13 telefon fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte iPhone 11,12,13 telefon fiyatları güncel listesi...

iPhone 11,12,13 telefon fiyatları güncel listesiyle bugün de gerek teknoloji severlerin gerekse piyasayı yakından takip edenlerin gündemine geliyor. Dünyada ve Türkiye'de en çok rağbet gören telefonlar arasında yer alan markanın tüm ürünlerine geçtiğimiz günlerde zam gelmiş ve rekor seviyedeki artışlar şok etmişti. Peki, iPhone 11,12,13 telefon fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte iphone fiyatları güncel listesi ve detaylar...