İPHONE FİYATLARI 2022 GÜNCEL LİSTESİ: Rekor zam geldi! iPhone 11,12,13 telefon fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

iPhone 11,12,13 telefon fiyatları güncel listesiyle bugün de gerek teknoloji severlerin gerekse piyasayı yakından takip edenlerin gündemine geliyor. Dünyada ve Türkiye'de en çok rağbet gören telefonlar arasında yer alan markanın tüm ürünlerine geçtiğimiz günlerde zam gelmiş ve rekor seviyedeki artışlar şok etmişti. Peki, iPhone 11,12,13 telefon fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte iphone fiyatları güncel listesi ve detaylar...
iPhone 13 mini fiyatları
128 GB - 20.999 TL
256 GB - 22.999 TL
512 GB - 26.999 TL
iPhone 13 fiyatları
128 GB - 22.499 TL
256 GB - 24.499 TL
512 GB - 28.499 TL
iPhone 13 Pro fiyatları
128 GB - 29.999 TL
256 GB - 31.999 TL
512 GB - 35.999 TL
1 TB - 38.799 TL
iPhone 13 Pro Max fiyatları
128 GB - 32.999 TL
256 GB - 34.999 TL
512 GB - 38.999 TL
1 TB - 41.799 TL
iPhone 11 fiyatları
iPhone 11'in 64 GB modelinin fiyatı 14.999 TL,
128 GB modeli 15.999 TL,
iPhone SE 64 GB modeli 13.499 TL,
128 GB modeli 14.499 TL,
256 GB modeli 16.499 TL'ye satılacak.
iPhone 12 Mini 64GB: 18.999 TL
iPhone 12 Mini 128GB: 19.999 TL
iPhone 12 Mini 256GB: 21.999 TL
iPhone 12 64GB: 20.999 TL
iPhone 12 128B: 21.999 TL
iPhone 12 256GB: 23.999 TL
Apple, dün akşam 20.00'de (Apple Worldwide Developer Conference -WWDC) Apple Dünya Geliştiriciler Konferansı'nın ilk etabını düzenledi.
Apple, Türkiye'deki iPhone fiyatlarına 8 Mart'ta yüzde 14 ile yüzde 19 arasında değişen oranlarda zam yapmıştı. Son zamla birlikte IPhone 13 fiyatları yüzde 17.5 ile yüzde 22.2 arasında zamlandı. En pahalı iPhone'un fiyatı 40 bin lirayı geçti. Apple'ın piyasadaki son iPhone serisi olan iPhone 13, bugün itibarıyla 20.999 TL başlangıç fiyatına ulaştı. iPhone 13 Pro'nun başlangıç fiyatı ise 29.999 TL olarak belirlendi. Öte yandan Apple Türkiye'nin resmi internet sitesinde iPhone 11, iPhone 13, AirPods, MacBook Pro ile birçok ürüne daha zam yapıldığı görülüyor.