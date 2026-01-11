İptal edilen uçuşlar 12 Ocak 2026: THY ve AJet açıkladı! İstanbul ve Sabiha Gökçen’de hangi uçak seferler iptal oldu?

İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları sonrası AJet ve Türk Hava Yolları'ndan peş peşe uçuş iptali açıklamaları geldi. Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı'nda çok sayıda sefer iptal edilirken, yolcular uçuş durumlarını kontrol etmek için havalimanlarına ve hava yolu şirketlerine yöneldi. Peki, Uçuşlar iptal mi, 12 Ocak THY, AJet uçak seferleri iptal mi, ertelendi mi? İşte, iptal olan uçak seferleri...
Türk Hava Yolları (THY), olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın planlanan 54 seferin iptal edildiğini duyurdu.
THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "12 Ocak Pazartesi günü İstanbul'da beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından alınan karar gereği uçak seferlerinde kısıtlama yapılacaktır. Bu nedenle 12 Ocak tarihli İstanbul Havalimanı kalkış-varışlı 54 seferimiz iptal edilmiştir." ifadelerini kullandı.
Üstün, yolcuların iptal edilen seferler hakkında THY'nin internet sitesi üzerinden bilgi alabileceğini kaydetti.
İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle AJet, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılması planlanan kalkış ve varışlı 24 seferin iptal edildiğini açıkladı.
Konuyla ilgili olarak sanal medya hesabından açıklama yapan AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, "İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeni ile Meteorolojik Acil Durum Komitesi'nin uçuşların kısıtlanması kararına istinaden; 12 Ocak Pazartesi günü Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı 24 seferimiz iptal edilmiştir" dedi.