İptal edilen uçuşlar 12 Ocak 2026: THY ve AJet açıkladı! İstanbul ve Sabiha Gökçen’de hangi uçak seferler iptal oldu?

İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları sonrası AJet ve Türk Hava Yolları'ndan peş peşe uçuş iptali açıklamaları geldi. Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı'nda çok sayıda sefer iptal edilirken, yolcular uçuş durumlarını kontrol etmek için havalimanlarına ve hava yolu şirketlerine yöneldi. Peki, Uçuşlar iptal mi, 12 Ocak THY, AJet uçak seferleri iptal mi, ertelendi mi? İşte, iptal olan uçak seferleri...