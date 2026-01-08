Haberler Yaşam Haberleri İPTAL EDİLEN VAPUR SEFERLERİ 8 OCAK: İstanbul'da hangi vapur seferleri iptal edildi? İDO, BUDO, Şehir Hatları...
Giriş Tarihi: 8.01.2026 11:18 Son Güncelleme: 8.01.2026 11:20

İstanbul’da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşanırken, yolcular iptal edilen vapur seferlerine ilişkin güncel bilgileri araştırmaya başladı. İDO, BUDO ve Şehir Hatları tarafından yapılan duyurular yakından takip edilirken, 8 Ocak tarihinde hangi hatlarda sefer iptali olduğu merak konusu oldu; İstanbul’da bugün hangi vapur seferleri iptal edildi?

Deniz ulaşımını kullanacak vatandaşlar için 8 Ocak tarihli sefer durumu gündeme geldi. Rüzgar ve hava şartlarının etkisiyle bazı vapur seferlerinin iptal edildiği açıklanırken, İDO, BUDO ve Şehir Hatları'na bağlı hatlardaki son durum yolcular tarafından sorgulanıyor; bugün İstanbul'da hangi vapur seferleri yapılmayacak?

İSTANBUL'DA DENİZ VE TELEFERİK ULAŞIMINA HAVA MUHALEFETİ ENGELİ

İstanbul'da hava muhalefeti nedeniyle bazı vapur seferleri ile teleferik hatlarında seferlerin yapılamadığı bildirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, elverişsiz hava koşulları nedeniyle Sedef Adası-Büyükada, Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada, Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş, Adalar-Beşiktaş, Bostancı-Adalar Ring, Beykoz-Sarıyer, Kabataş-Çengelköy, Üsküdar-Ortaköy-Kadıköy, Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Hasköy-Sütlüce-Eyüp, Kadıköy-Beşiktaş, Rumeli Kavağı-Eminönü, Üsküdar-Karaköy-Eminönü, Üsküdar-Haliç, Kadıköy-Karaköy-Eminönü, Kadıköy-Kabataş, Kabataş-Adalar, Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Sütlüce-Eyüpsultan ve Rumeli Kavağı-Eminönü hatlarında seferler, ikinci bir duyuruya kadar gerçekleştirilemeyecek.

Aşiyan-Üsküdar ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu-Aşiyan Ring hattı seferleri ise ikinci bir duyuruya kadar Bebek-Üsküdar ve Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek olarak yapılacak.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamaya göre ise hava muhalefeti nedeniyle TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarında seferler yapılamadı.

İDO'da ve Şehir hatlarındatüm seferler ikinci bir duyuruya kadar iptal edildi.

