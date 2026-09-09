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Giriş Tarihi: 9.09.2026 21:30

Irak konsolosluk saldırısının firari şüphelisi sınırda yakalandı

Bahçelievler’deki Şato Cafe ile Şişli’deki Irak Konsolosluğu’na yönelik silahlı eylemler kapsamında aranan Muhammed Ali Çınar’ın firarı sona erdi. Hakkında kırmızı bülten bulunan Çınar, tutuklu bulunduğu Gürcistan’daki cezaevinden tahliye edildikten sonra Türkiye’ye giriş yaptığı sırada Ardahan Türkgözü Sınır Kapısı’nda yakalandı. Çınar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Irak konsolosluk saldırısının firari şüphelisi sınırda yakalandı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturmada, iki ayrı silahlı eylemin şüphelisi olarak aranan Muhammed Ali Çınar'ın Gürcistan'da bulundu. Hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan Çınar'ın, Gürcistan'da tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edildiği belirlendi.

TÜRKİYE'YE GİRER GİRMEZ YAKALANDI

Çınar, bugün Ardahan Türkgözü Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptığı sırada yakalandı. Yapılan sorgulamada, Çınar hakkında "suç örgütüne üye olma" suçundan açılan davanın İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sürdüğü tespit edildi. Mahkemeye sevk edilen Çınar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ŞATO CAFE VE IRAK KONSOLOSLUĞU DOSYASINDA ŞÜPHELİ

Başsavcılığın açıklamasında, 30 Kasım 2024'te Bahçelievler'de bulunan Şato Cafe'ye yönelik gerçekleştirilen eylem ile 21 Mart 2025'te Şişli'deki Irak Konsolosluğu'na yönelik saldırının şüphelileri arasında yer aldığı belirtildi. Irak Konsolosluğu'na yönelik saldırıda motosikletle gelen silahlı saldırganlar binaya ateş açmış, saldırının ardından geniş çaplı soruşturma başlatılmıştı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#GÜRCİSTAN #ŞİŞLİ

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