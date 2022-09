Iraklı aileler yurtlarına dönüyor

"ÇOCUKLAR BABA ÖZLEMİ ÇEKİYOR"

İHH İnsani Diplomasi Biriminden Mehmet Altıntaş; "İnsani diplomasi çalışmalarımız kapsamında 161 Iraklı vatandaşı ülkelerine uğurluyoruz. Buradaki Iraklı vatandaşların hepsi çocuk, kadın ve yaşlılardan oluşuyor. Şu an yanımda görüyorsunuz, bu kardeşimizin ismi Said. Bir an olsun elimi bırakmadı. Çevrede gördüğü insanın hemen elini tutuyor ve sarılmaya çalışıyor. Şunu anladık ki Said baba özlemi çekiyor. Bu çocuklara destek veren tüm gönüllülerimize ve bağışçılarımıza teşekkür ediyorum."