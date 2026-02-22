Iraklı doktor arkadaşına güvendi, kabusu yaşadı! Yatırım vaadiyle 6 Milyon TL dolandırıldı

Olay, Beşiktaş'ta geçtiğimiz aylarda yaşandı. Doktor Yasir S., daha önceden tanıdığı Irak uyruklu Mustafa A.'ya güvenmesiyle hayatının kabusunu yaşadı. İddiaya göre şüpheli Mustafa A. mağdur doktorun güvenini kazanarak yatırım yapacağını söyledi ve mağdurdan para istedi. Şüphelinin mağdura, "Bankadaki paran faizde bir şey kazandırmaz. Bana ver, ben bu parayla yatırım yapıp döviz alım satımlarında para kazanayım. Sana günlük 500 Amerikan doları vereceğim" dediği öne sürüldü. Şüphelinin bu vaadi üzerine mağdur doktor, 2 milyon TL banka havalesi, 4 milyon TL de doğrudan banka şubesinden şüphelinin hesabına para yatırdı.

SÜREKLİ ERTELEDİ, SONRA ORTADAN KAYBOLDU

Mağdur doktor parayı yatırdıktan sonra şüpheli tarafından sürekli oyalandı ve gönderdiği parayı geri alamadı. Mustafa A.'ya ulaşamayan mağdur doktor arkadaşından şikayetçi oldu. Olayla ilgili 'dolandırıcılık' suçundan soruşturma başlatıldı.