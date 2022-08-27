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Giriş Tarihi: 27.8.2022

Iraklı hastaya müthiş operasyon

Iraklı hastaya müthiş operasyon
Irak'ta 12 kez kalça protezi ameliyatı olduğu halde ağrılarından kurtulamayan Hayfaa Rashid Mustafa, Gaziantep'te özel bir hastanede yapılan operasyonla sağlığına kavuştu. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanları Op. Dr. Ferit Yücel ve Op. Dr. Yusuf Hakan Abacı, hastanın kalça protezinde kemik ile protez arasında entegrasyon başarısızlığı (asetabular komponentteaseptik gevşeme) tespit etti. Teşhis ve değerlendirmelerin ardından yeniden yapılan ameliyat ile hasta sağlığına kavuştu. Yücel, " Gevşeyen komponentleri çıkardık, kemik çatıdaki kusurlu alanlara allogreft uygulaması yaptık. Takiben yaptığımız çeşitli işlemlerle protezi yerine oturtarak iyi bir stabilite yakaladık" şeklinde konuştu.

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Iraklı hastaya müthiş operasyon
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