İran istihbaratının Türkiye’deki taşeron şirketine MİT operasyonu!

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, By Sağlam isimli savunma şirketinin sahibi İhsan Sağlam ile yanında çalıştırdığı İran vatandaşı Morteza Soltan Sanjari'nin İranlı muhalifleri Türkiye'den kaçırma arayışında oldukları belirlendi. Sağlam ve Sanjari'nin İran istihbaratı adına faaliyet gösteren Seyedmehdi Hosseini ve Ali Ghahramanihajiabad'dan talimat aldığı tespiti yapıldı.

İranlı muhaliflerin kaçırılması için Sağlam ve ekibine aralıklarla 150 bin dolar ödendiği, kaçırılması planlanan diğer isimler için ise İran istihbaratı yetkililerince ayrıca ödeme yapılacağı vaadinde bulunulduğu öğrenildi.

Yapılan istihbari çalışmalar sonucu planın, İran istihbaratının kaçırılmasını istediği kişilerin isimlerini Sağlam ve Sanjari'ye iletmesi ile başladığı, sonraki aşamada yer tespiti yapıldığı, kaçırılacak İranlıların yaşadıkları bölgeyi bulan Sağlam ve Sanjari'nin bu kişilerle tanışarak güvenlerini kazandığı belirlendi.