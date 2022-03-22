İran Kedisi Özellikleri Ve Bakımı: İran Kedisi Nasıl Bakılır Ve Yetiştirilir?

Eski kedi ırkları arasında yer alan İran Kedisi isminden anlaşılacağı üzere İran'a özgü kedilerdendir. 17. yüzyılda Avrupa'ya oradan da tüm dünyaya yayılan bu cins kediler asil duruşları ve zekalarıyla ön plana çıkar. Evinde evcil hayvan beslemek isteyen ve bunun sorumluluğunu alabileceklere önerilen İran Kedisi için merak edilen tüm detaylara içeriğimizden ulaşabilirsiniz.

İran Kedisi Özellikleri Nelerdir?

Genellikle beyaz ya da duman rengiyle popülerliğini koruyan İran Kedisi farklı renk seçenekleriyle de karşınıza çıkabilir. Yüzyıllar boyunca saraylarda yaşamını sürdüren ve oldukça asil bir hayvan olan İran Kedisi özellikleri bakımında ele alınırsa şu noktalar dikkat çeker:

Büyük gözleri ve basık bir burun yapısı vardır.

Küçük, eğik kulak yapısına sahiptir.

Bacak boyu kısa olduğu için gövdesi yere yakındır.

Oldukça uysal ve sakin olduğu için çocuklu ailelerin ilk tercihlerindendir.

Bol tüylü ve kalın kuyruk yapısıyla dikkat çekerler.

12 ila 17 yıl gibi sürelerde yaşamını sürdürebilen İran Kedisi çok cana yakındır. Ortalama olarak 4 – 6 kg ağırlığına sahip olabilen İran Kedisi yaramazlık sevmeyen kişilere de önerilebilir. Keza fazla enerjik olmayan bu cins hayvanlar diğer kedi türleri gibi yaramazlık yapmaktan hoşlanmazlar. Fazla gürültü yapmayan kediler az miyavladıkları için apartman ortamına da uygundur.

Genellikle yatağında uyumayı tercih eden ve son derece asil duruşları bulunan bu kediler yine etrafında gürültü olmasından çok fazla hoşlanmazlar. Daha sakin ve miskinlikle geçen bir ömrü tercih ederler. Eğik burunları nedeniyle genellikle solunum yollarında oluşabilecek çeşitli hastalıklara sahip olabilirler. Bu nedenle tercih edeceğiniz evcil hayvan eğer bir İran Kedisi ise bakımında son derece dikkatli olacağınızdan emin olmalısınız.

İran Kedisi Nasıl Bakılır, Nasıl Yetiştirilir?

İran kedisi özellikleri bakımında ele alındığında diğer evcil kedi türlerine göre daha fazla ilgi ve bakım gerektiren türler arasında yer alır. Tıpkı bir çocuk büyütür gibi ilgilenmeniz gereken İran Kedisi bakımı için mutlaka veterinerinizle görüşmelisiniz. Keza bu cins hayvanlarda genellikle solunum, göz ve böbrek hastalıklarına rastlanabiliyor.

Elbette düzenli veteriner kontrolü ve İran Kedisi nasıl bakılır konusunda yapılacak araştırılmalarla bu hastalık riskleri ortadan kaldırılabilir. İran Kedilerinin genel bakımında ilk dikkat edilecek şey uzun ve yoğun tüyleridir. Birbirine karışabilen ya da dışkı ile pislenebilen bu türleri günlük olarak taramak zorundasınız. Bunun için kedi tarağı temin edebilir ve düzenli olarak tüylerini tarayarak fazlalıkları ortadan kaldırabilirsiniz. Hatta günde 2 kez veya daha fazla taranmasında bir sakınca yoktur.

Uysal bir hayvan olduğu için size zorluk çıkarmayacağı için bu durumu bir oyuna da çevirebilirsiniz. Aşı ve bakımlarını yerinde yaptırmanız gereken İran Kedisi kuru şampuan kullanılarak da temizlenebilir. Mama tercihi için veterinerinizle görüşebilirsiniz keza her yaş için farklı mama gruplarına yönelebilirsiniz.

Özellikle solunum yollarında sorunlara basık burunları neden olduğu için burun temizliği için seyreltilmiş elma sirkesi kullanılabilir. Baskı uygulamadan bir pamuk yardımı ile burun çevresini temizleyebilirsiniz. Aynı işlem kulak içinde de uygulanabilir lakin kesinlikle kulak çubuğu kullanmamalısınız.