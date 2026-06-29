İran Rotası’na seri darbe… 210 kilogram zehir ele geçirdiler

İstanbul Emniyeti'ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; seri operasyonlarla küresel uyuşturucu ağlarını peş peşe çökertti. Uluslararası zehir sevkiyatlarının peşine düşen ve geçtiğimiz hafta Kanarya Adaları çıkışlı Kokain sevkiyatını deşifre eden İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın ekibi; seri baskınlarla ülkemize sistematik bir şekilde Eroin maddesi girişi yapılması hedeflenen İran Rotası'nı da deşifre ederek kesti.

Peş peşe düzenlenen üç seri operasyonla; İran Sınırı'nın üzerinden ülkemize uzun araçlarla getirilmesi hedeflenen 210 kilogram Eroin maddesi sınırlarımıza giremeden ele geçirildi. Eroin maddelerini ülkemize getirdikten sonra planlanan dağıtım ile satarak piyasaya sürmeyi hedefleyen küresel bir uyuşturucu şebekesinin dört üyesi seri operasyonlarla yakalandı ve tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.