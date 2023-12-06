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Giriş Tarihi: 6.12.2023 14:02

İran yargısı ABD'yi 50 milyar dolar tazminata mahkum etti

İran'da bir mahkeme, 2020'de İranlı general Kasım Süleymani'ye düzenlenen suikastla ilgili ABD yönetimi ile Amerikalı kurum ve kişileri yaklaşık 50 milyar dolar tazminata mahkum etti.

AA
İran yargısı ABD’yi 50 milyar dolar tazminata mahkum etti

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Tahran Uluslararası İlişkiler Hukuk Mahkemesi, ABD'nin saldırısıyla ilgili 3 bin 318 şikayetçinin talebiyle açılan davada ABD hükümetine ait kurumlar ve bu ülkenin özel ve tüzel kişilerinin maddi, manevi ve cezai tazminat ödemesi yönünde karara vardı.

Karara göre, ABD hükümetinin yanı sıra suikastın talimatını veren dönemin ABD Başkanı Donald Trump ve eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo dahil olmak üzere 42 özel ve tüzel kişiden oluşan dönemin üst düzey Amerikalı yetkilileri ile ABD hükümetine bağlı kurumlar, davacılara ödenmek üzere 49 milyar 770 milyon dolar tazminata mahkum edildi.

İRANLI GENERAL KASIM SÜLEYMANİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ

ABD, 3 Ocak 2020'de Bağdat Havalimanı'nda Kudüs Gücü Komutanı Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in konvoyuna MQ-9 olarak adlandırılan SİHA ile hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda her iki komutanla Irak ve İranlı askeri yetkililerden toplam 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Dönemin ABD Başkanı Donald Trump, ABD'ye tehdit oluşturduğu gerekçesiyle Süleymani'yi öldürme talimatını kendisinin verdiğini duyurmuştu.

Bunun ardından İran da 8 Ocak'ta ABD'nin Irak'taki iki üssünü balistik füzelerle vurmuştu. Saldırıda ABD askerlerinden ölen olmamış ancak daha sonra 109 askerin saldırı sırasında travmatik beyin hasarına uğradığı açıklanmıştı.

İran yargısı, "Kasım Süleymani ve çevresine karşı terör eylemleri gerçekleştirmek, terörizmi teşvik ve temel insan haklarını ihlal" gibi suçlamalar nedeniyle Trump dahil 73 ABD'li hakkında 27 Eylül'de iddianame hazırlandığını duyurmuştu.

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İran yargısı ABD'yi 50 milyar dolar tazminata mahkum etti
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