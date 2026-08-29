İran’dan Van’a direkt uçuşlar başladı: İlk turist kafilesi karşılandı

"BU YILKİ HEDEFİMİZ 1 MİLYON TURİST"

Yeni uçuşların Van turizmine önemli katkı sunacağını dile getiren Takva, "2025 yılında 777 bin İranlının Kapıköy'den ilimize karayoluyla giriş yaptığını biliyoruz. Savaşın olmaması durumunda bizim bu yılki hedefimiz 1 milyon turist. Ancak bölgesel uçuşlarla beraber, inşallah yıl sonuna kadar herhangi bir aksaklık olmazsa, yeni birtakım ambargo engellemeleri ya da teknik birtakım sorunlar yaşanmazsa, Erkan Bey'le ve Ticaret ve Sanayi Odası'nın desteğiyle inşallah bu rakamlara ulaşmayı, hatta bu rakamların ötesinde bir turizm hareketliliğini şehrimize kazandırmış olacağız. Dediğim gibi, tekrar bu duygu ve düşüncelerle sizlere çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.



İlk uçuşla Van'a gelen yolcular arasında kentin turizm potansiyelini araştırmak ve tanımak amacıyla davet edilen yaklaşık 20 kişilik özel bir grubun da bulunduğunu kaydeden Takva, "Bu uçakta 80 kişilik bir yolcu grubu var. Bunların 20'ye yakını, araştırma yapmak ve buradaki Van'ın potansiyelini öğrenmek için Erkan Bey'in özel misafirleri. Onların da burada hem konaklama hem de lojistik ihtiyaçlarını destekleyeceğiz. Aynı zamanda onlar da bizim bir nevi İran'daki yeni yüzümüz olmak üzere şehrimizi keşfetmeye çalışacaklar" ifadelerini kullandı.