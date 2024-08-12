İranlılar’ın Van keyfi

Okulların tatil olmasını fırsat bilerek Van'a gelen İranlı turistler, kendileri için düzenlenen 'Boya ve Su Festivali'nde doyasıya eğlendi. Her tatil fırsatını değerlendirmek için Van'a gelen İranlı turistler, turizm sektörü başta olmak üzere bütün esnafa katkı sunuyor. Okulların tatil olması hasebiyle Van'a gelen İranlı turistler, turizm acenteleri tarafından düzenlenen 'Boya ve Su Festivali'ne katıldı. Gevaş ilçesinde düzenlenen festivalde, boyaya bürünen İranlılar daha sonra Van Gölü'nün serin sularına kendilerine bıraktı. İranlılar, Van'da olmaktan ve festivale katılmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi. İHA