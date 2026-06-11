Irmak Ayşe Koparan son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye'nin gündemine oturan olay, geçtiğimiz 9 Haziran'da Ağrı Abide Mahallesi Bey Sitesi'nde meydana geldi. Ağrı'nın Hamur ilçesine bağlı Soğanlıtepe İlkokulu'nda şubat ayında anasınıfı öğretmeni olarak göreve başlayan Irmak Ayşe Koparan'dan haber alamayan arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Koparan'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Koparan'ın cenazesi, otopsinin ardından memleketi İzmir'e getirildi.

Öte yandan Koparan'ın ölümlüyle ilgili olarak Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Koparan'a karşı darp ve mobing iddiaları ile gündeme gelen okul müdürü Melahat İleri ise görevden alındı.

SEVENLERİ GÖZYAŞI DÖKTÜ

Irmak Ayşe Koparan için bugün İzmir'in Torbalı ilçesindeki Sultan Abdülhamit Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Koparan'ın babası Mustafa Ali Koparan, annesi Sultan Kocabıyık, ikiz ablaları Raziye Türen ve Rabia Bayraklı, Torbalı İl Milli Eğitim Müdürü, Torbalı Belediye Başkanı ile yakınları ve sevenleri katıldı. Koparan'ın anne, babası ile yakınları cenazede gözyaşı döktü. Koparan'ın cenazesi namazın ardından Ayrancılar Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi.