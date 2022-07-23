Haberler Yaşam Haberleri İrmik Helvası Tarifi: MasterChef İrmik Helvası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
Giriş Tarihi: 23.7.2022 01:41 Son Güncelleme: 23.7.2022 01:42

İrmik Helvası Tarifi: MasterChef İrmik Helvası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

MasterChef yarışmasının son bölümünde yarışmacılar İrmik Helvasını en başarılı şekilde yapmak için tezgah başında kozlarını paylaştı. Evde hazırlamak isteyenler ise merakla “İrmik Helvası Tarifi” ile ilgili detayları öğrenmek isteyerek İrmik Helvası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? şeklindeki sorulara yanıt arıyor. Merak konusu olan İrmik Helvası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? şeklindeki soruların yanıtları ve tüm bilgiler.

İrmik Helvası Tarifi: MasterChef İrmik Helvası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

"İrmik Helvası tarifi" MasterChef yarışmasında hazırlanması sonrasında merak edilerek İrmik Helvası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? soruları üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

İRMİK HELVASI NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

MasterChef İrmik Helvası Tarifi ve tüm detaylar şöyle;

İRMİK HELVASI MALZEMELER

  • 250 gram irmik
  • 500 ml süt
  • 250 gram toz şeker
  • 125 gram tereyağı
  • 2 yemek kaşığı dolmalık fıstık
  • 1 çay kaşığı toz zerdeçal
  • 1 paket vanilya
  • 1 adet portakalın rendelenmiş kabuğu

Üzeri için:

  • Toz Antep fıstığı içi

İRMİK HELVASI YAPILIŞI

  1. Şerbet için süt ve toz şekeri bir tencerede ısıtıp ılık olarak bekletin.
  2. Geniş bir pilav tenceresinde tereyağını eritin.
  3. İrmik ve dolmalık fıstıkları ekleyip rengi değişene kadar sık sık karıştırarak kavurun.
  4. Kavrulan irmiğin içine zerdeçal, vanilya ve portakal kabuğu rendesini ekleyip karıştırın.
  5. Ilık olarak bekleyen sütlü şerbeti de ekleyip karıştırarak çektirin.
  6. Çektikten sonra ocaktan alıp 20-25 dakika demlenmeye bırakın.
  7. Antep fıstığı ile süsleyip servis yapın.

EN ÇOK OKUNANLAR

Milyonlara maaş farkları gün gün yatıyor: Tabloya bak öğren! 'Maaş farkı ne zaman ödenecek' sorusu netleşti: İşte SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ödeme takvimi
Son dakika: CHP'de şok kayıtlar! Bilecik Belediyesi'nde dövize endeksli rüşvet pazarlığı
Son Dakika: Merkez Bankası faiz kararı belli oldu! İlk kez o ifade yer aldı: TCMB PPK toplantısı sonrası altın ve döviz kurları ne kadar?
Maaş farkı ne kadar, ne zaman yatacak? 2022 Temmuz memur ve emekli maaş farkları ne zaman yatacak? | Zamlı maaş ödeme takvimi Temmuz - Ağustos!
Maaş farkları gün gün hesaplara yatıyor! Temmuz zammı sonrası 'Maaş farkı ne zaman yatacak' sorusu yanıt buldu: Memur, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları ne zaman ödenecek?
YKS Üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları son durum! 2022 ÖSYM YÖK ATLAS İLE 2 VE 4 YILLIK ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
SON DAKİKA HABERİ | Diyarbakır Barosu'nun 'Duhok Saldırısı' provokasyonuna Başsavcılık'tan inceleme
Maaş farkı ne zaman yatacak, başladı mı? 2022 Memur ve emekli maaş farkları ne zaman ödenecek? Zamlı maaşlar hesaplarda!
LGS TERCİH SONUÇLARI 2022 ne zaman, açıklanacak, erken açıklanır mı? LGS lise tercih sonuçları için MEB tarih verdi ve duyurdu
Sigara fiyatları güncel liste 21 Temmuz: Winston, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, Kent sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
ARKADAŞINA GÖNDER
İrmik Helvası Tarifi: MasterChef İrmik Helvası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA