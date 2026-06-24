İş adamı Mustafa Yerli kurşunlanarak katledilmişti! Mahkemede yankılanan sözler kan dondurdu: Koltuğun altındaki silahı alıp…

MUSTAFA YERLİ'YE KURŞUN YAĞDIRDI

Taraflar arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Turhal, üzerindeki silahla Yerli'ye ateş açtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde iş insanı Yerli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan Erkan Turhal'ı yakaladı. Turhal, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Aralarında Turhal'ın oğlu, yeğeni, çalışanları ve arkadaşlarının olduğu E.T., B.Ö., E.D., H.B., T.Ö. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede sanık Turhal hakkında 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istendi. Aralarında Turhal'ın oğlu, yeğeni, çalışanları ve arkadaşlarının olduğu tutuksuz sanıklar E.T., B.Ö., E.D., H.B., T.Ö. hakkında ise 'suçluyu kayırma' suçundan ceza istendi.