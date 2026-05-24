İş adamına ‘virüs’ vurgununda 13 şüpheliye 12 yıla kadar hapis cezası

Genç işadamı Alaaddin A. 2023 yılında İtalya'ya gitti. Burada kullanmış olduğu cep telefonuna 'telefonunuza virüs bulaştı' şeklinde bildirim geldi. Ardından da virüs temizleme programı indirin direktifleri üzerine programı indirdi. Alaaddin A. 3 gün sonra Ereğli ilçesine geri döndü. Burada telefonunu tamirciye bırakan işadamı daha sonra bankayı arayınca gerçeği öğrendi. Hesabından parça parça 9 milyon 850 bin TL'sinin çekildiğini öğrenen Alaaddin A. emniyete giderek suç duyurusunda bulundu.

KRİPTO HESAPLARDA PARANIN İZİNİ KAYBETTİRMİŞLER

Dolandırıcılık olayı ile ilgili çalışma yapan polis, şüphelilerin işadamının hesabından çekilen 5 milyon TL'yi Sermed Ö'nün (23) hesabına aktardıkları, daha sonra parayı Sermed Ö'nün kripto cüzdan hesaplarına gönderdikleri oradan da kullanıcısı ve borsası tespit edilemeyen bir kripto cüzdanına transfer yaptıkları, daha sonra ise çok sayıda kripto cüzdanlar arasında paralar parçalanarak paranın izinin kaybettirdikleri belirlendi.

BANKA BLOKE KOYUNCA KALAN PARAYI ALAMAMIŞLAR

Şüphelilerin diğer hesaptan çektikleri diğer 4 milyon 850 bin TL'nin izini de aynı yöntemle kaybettirmeye çalıştı. Parayı Hakan T'nin hesabına gönderen dolandırıcılar, 1 milyon 500 TL'yi kripto hesaplar üzerinde dağıttı. Kalan 3 milyon 350 bin TL'yi de çekmeye çalışan şüpheliler, bankanın hesaba bloke koymasıyla parayı alamadı. Bunun üzerine bankaya giden Hakan T. hesabındaki parayı çekmeye çalıştı. Ancak şüpheli işlem bildirimi nedeniyle hesap üzerinde bloke kalkmayınca parayı alamadı.

LÜKS VİLLALAR VE OTELLERDE KALMIŞLAR

Şüphelilerle ilgili detaylarda dikkati çekiyor. Şüphelilerin bulundukları illerde en lüks villa ve otellerde kaldıkları, en lüks otomobillere bindikleri, tüm dolandırıcılık yöntemlerini bildikleri, sazan sarmalı, oltalama, eldencilik gibi tüm yöntemleri kullandıkları, villadaki bilgisayarlardan başka kişilere ait kripto hesaplarını yönetip en son kendi hesaplarına paraları geçirerek aklama yaptıkları belirtildi. Şüphelilerin tüm paralarla bitcoin alıp yatırım yaptıkları, paraları başka kişilerin kripto cüzdanlarına aktarıp oradan kendi hesaplarına geçirdikleri, ardından da birinci derece kuzenleri, amca, dayı, teyze gibi yakın akrabalarının adına olan paravan şirketlerin bankalardan aldıkları pos cihazlarıyla bu gelen paraları post cihazlarından çekerek hesap sahibi kişilere şirket adına ürün satmış gibi sahte faturalar düzenleyerek pos cihazından çekilen paraların akrabalarının hesabına geçmesini sağladıkları ileri sürüldü. Otel odasında gözaltına alınan bazı şüphelilerin üzerlerinde yüklü miktarda döviz ve altın ele geçirildiği belirlendi. Şüphelileri telefonlarında yapılan incelemelerde 182 kişinin kripto ve banka hesapları ile kimlik fotoğraflarının bulunduğu, yapmış oldukları her bir para transferi işleminin resminin başka bir telefon ile çekerek depoladıkları kaydedildi.

13 SANIĞA HAPİS CEZASI

Tutuksuz yargılanan 17 şüpheli hakkında, 'Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık' ve 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından dava açıldı. Yargılama sonucunda 4 şüpheli beraat ederken, 13 şüpheli hakkında da 10 yıldan 12 yıla kadar hapis cezaları uygulandı.

