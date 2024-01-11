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Giriş Tarihi: 12.1.2024

İş başa düştü

Tekirdağ’da kar yağışının ardından dondurucu soğukta buzlanma meydana geldi. Belediyenin bazı sokaklara giremediğini söyleyen esnaf tuzlama çalışması yaptı

İş başa düştü
Tekirdağ'da 2 gün önce etkili olan kar yağışı, yerini dondurucu soğuklara bıraktı. Kentte gündüz 1 derece olan hava sıcaklığı geceleri eksi 7 dereceye kadar düştü. Ara sokaklarda ve kaldırımlarda temizlenmeyen karlar ise buz tuttu. Bölgede yaşayanlar yürümekte güçlük çekerken, Tarihi Bedesten Çarşısı esnafı, belediyenin çalışma için bıraktığı tuzları kovalarla taşıyarak, buz tutan sokaklara ve kaldırımlara döktü.



Esnaf Sabri Demirci, belediyenin bazı sokaklara giremediğini belirterek, "Biz de kendimiz bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yolların durumu çok kötü" dedi. Tuzlama yapan bir diğer esnaf Ferit Albay ise buz tutan ara sokakların yaya ve araçlar tehlike yarattığını belirterek, "Tuzlama yaparak olumsuzluk yaşanmaması için gayret ediyoruz. Dün yolumuzu kardan açmaya çalıştık sonra da tuzumuzu attık" dedi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi yetkilileri de kent genelinde buzlu yollarda tuzlama çalışmalarının sürdüğünü söyledi. DHA

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