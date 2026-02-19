İş bulma vaadiyle 46 milyonluk vurgun

CUMHURİYET Başsavcılıkları ile Emniyet birimlerinin koordinasyonunda yürütülen soruşturmalar kapsamında, nitelikli dolandırıcılık suçlarına karıştıkları belirlenen şüphelilere yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi. Kırşehir, Şanlıurfa, Tekirdağ, Eskişehir, Antalya, Çorum, Konya, Samsun, Ankara ve Mersin'de İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube Müdürlüklerince düzenlenen operasyonlarda, 423 vatandaşı dolandırdığı tespit edilen 84 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 67'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 16 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Soruşturma kapsamında şüphelilerin; kendilerini polis, savcı, banka görevlisi, medyum ve büyücü olarak tanıttıkları, iş bulma vaadiyle vatandaşları kandırdıkları belirlendi. Yapılan incelemelerde şebekelerin kullandığı banka hesaplarında yaklaşık 46 milyon TL'lik işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

