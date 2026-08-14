İş görüşmesine giderken kazada öldü

Antalya
'da motosikletle iş görüşmesine giden Mehmet Kaplan (22) motosikletin kontrolünü kaybedince yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Talihsiz genç kazada öldü.
Kaza Serik
ilçesi Gaziler Mahallesi'nde oturan ve bir hafta önce kepçe ehliyeti alan Mehmet Kaplan, bir arkadaşının yanına iş görüşmesine giderken motosikletin kontrolünü kaybetti. Yoldan çıkan motosiklet tarlaya uçtu. Kazayı görünler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Mehmet Kaplan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Otopsi işlemlerinin ardından Mehmet Kaplan'ın cenazesi ailesi tarafından teslim alındı. Ailesi oğullarının motosiklet kaskını sürekli taktığını söyledi. Yakınları, "Kısa bir süre önce kepçe operatörlüğü ehliyetini aldı. İş görüşmesi yapacaktı" dedi.